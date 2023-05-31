Костін: РФ депортувала понад 19,4 тисячі українських дітей

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Росія незаконно депортувала з України понад 19,4 тисячі дітей. Такі дані Костін озвучив у середу, 31 травня, під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова", організованій Офісом омбудсмена у Києві напередодні Міжнародного дня захисту дітей.

"Розслідується понад 2,9 тисячі проваджень стосовно злочинів проти дітей, які вчинили російські загарбники. Понад 19,4 тисячі дітей незаконно депортовані Росією. Це лише офіційно зареєстровані випадки. Самі окупанти зізнаються у викраденні сотень тисяч українських дітей", - цитує Костіна пресслужба Офісу генпрокурора.

Також генеральний прокурор зазначив, що внаслідок російської агресії загинули 483 дитини, 989 - поранені. "І ці цифри не враховують більшість тих, кого було вбито та поранено в Маріуполі, та тих, хто досі перебуває в окупації", - наголосив Костін.

На тлі цього генпрокурор висловив переконання, що "майбутнє України неодмінно має включати повернення всіх наших дітей додому".

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Збір доказів для українських і міжнародних судів триває

Так само Костін наголосив, що прокурори ретельно збирають докази російських злочинів для українських і міжнародних судів. "Тісно співпрацюємо з МКС (Міжнародний кримінальний суд. - Ред.) та країнами, які проводять свої власні розслідування. Налагоджуємо трансатлантичну співпрацю - створюємо так званий трикутник розслідувань: Україна - Європа (Європол) - США (ФБР) для того, щоб знайти дітей і встановити всіх причетних до їх викрадення", - пояснив посадовець.

"Наша мета - захистити права та інтереси кожної дитини. Щодня працюємо заради цього та для забезпечення невідворотності покарання для всіх, хто вчинив злочини проти дітей. Адже кожний такий злочин - це злочин проти нашого майбутнього. Злочин проти дитини - це злочин проти кожного з нас", - зазначив Костін.

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Верещук: У РФ змінюють дані депортованим українським дітям

Водночас віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка також взяла участь у заході, заявила, що в Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

"У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - сказала Верещук, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Урядовиця наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей, зокрема статусних. "Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - зазначила віцепрем'єрка.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна й російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію дітей з України. У МКС вважають, що Путін і Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

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