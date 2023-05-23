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Депортовані українські діти, які повернулися з Росії
Депортовані українські діти, які повернулися з РосіїФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолітикаЛатвія

У Ризі хочуть план повернення депортованих українських дітей

Валерій Сааков | Євген Жуков
49 хв. тому

Міністерка юстиції Латвії піддала критиці те, що Європа досі не має плану дій щодо повернення з Росії депортованих українських дітей. Це питання має стати одним із пріоритетів головування Риги в РЄ.

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Міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере має намір використати головування своєї країни в Раді Європи, щоб зайнятися питанням забезпечення безпеки дітей, депортованих з України. Повернення українських дітей вона назвала серед пріоритетів головування в РЄ, яке перейшло до Риги за ротацією в середині травня.

"Я не можу назвати терміни, але знаю, що вже занадто пізно. Цим треба було займатися давно, у нас уже давно міг би бути план, і ми повинні серйозно над цим працювати", - заявила латвійська міністерка в інтерв'ю DW у вівторок, 23 травня.

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Крім того, символічно важливого значення Інесе Лібіня-Егнере надає демонстрації того, що 46 країн Ради Європи "можуть зібратися, щоб дійти єдиного рішення". "Ми повинні продемонструвати, що ми знову ставимо гідність людини на перше місце і показуємо, як ми можемо захистити кожну людину", - підкреслила вона.

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Україна неодноразово звинувачувала Росію у викраденні близько 20 тисяч дітей від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Саме у зв'язку з цими звинуваченнями Міжнародний кримінальний суд  (МКС) видав у березні ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

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