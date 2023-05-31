371 депортовану дитину вдалось повернути в Україну з РФ

У Києві презентували програму повернення депортованих до Росії під час війни українських дітей Bring Kids Back UA, а також відкрили міжвідомчий Центр захисту прав дитини для протидії злочинам РФ проти них.

Від початку війни Росії проти України вдалося повернути додому 371 депортовану до РФ дитину, повідомив у середу, 31 травня, президент Володимир Зеленський під час презентації плану дій Bring Kids Back UA ("Повернути дітей назад в Україну").

"Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс - у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю - повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше", - сказав він.

За інформацією українського уряду, станом на середину квітня цього року було відомо про вивезення Росією з України понад 19 тисяч дітей.

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Центр захисту для дітей-жертв злочинів РФ

Bring Kids Back UA - план дій українських державних органів, іноземних урядів, міжнародних організацій та українських громадських організацій щодо повернення та реінтеграції депортованих українських дітей, повідомляє Офіс президента України (ОПУ). Виконання плану координуватиме Рада з питань захисту та безпеки дітей, яку очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Презентація плану відбулась під час відкриття Центру захисту прав дитини, покликаного протидіяти злочинам Росії проти українських дітей. "Це міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де відповідні фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу", - йдеться в повідомленні ОПУ.

Збором доказів воєнних злочинів РФ, зокрема щодо депортації українських дітей, займється Офіс генерального прокурора України у співпраці з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС).

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