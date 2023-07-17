Бербок: Путін має припинити використовувати голод як зброю

Аналена Бербок підкреслила, що західні санкції проти Росії від самого початку не торкнулися торгівлі продовольством і медикаментами. Вона подякувала ООН і Туреччині за зусилля зі збереження "зернової угоди".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала президента Росії Володимира Путіна негайно відновити дію "зернової угоди". Путін має припинити "використовувати голод у світі як зброю в нинішній загарбницькій війні - як заради досягнення миру в Україні, так і заради миру в усьому світі", заявила Бербок у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в понеділок, 17 липня. Дії Путіна демонструють, що президент РФ "не зважає на становище найслабших людей у світі", сказала німецька політикиня.

Читайте також: Зеленський: Україна хоче продовжувати експорт зерна Чорним морем

Бербок подякувала ООН і Туреччині, які, попри багаторазові перерви, намагаються зберегти "зернову угоду" чинною. Вказуючи на дії Кремля, глава МЗС Німеччини наголосила на важливості того, що Євросоюз не розраховував на згоду Путіна, а подбав про те, щоб зерно можна було вивозити з України наземним шляхом. "Ми повинні й далі працювати в цьому напрямку, щоб мати другу можливість транспортування (зерна. - Ред.) через Європейський Союз до решти світу", - заявила вона.

Анналена Бербок наголосила, що західні санкції проти Росії від самого початку не торкнулися торгівлі продовольством і медикаментами. "Те, що російський президент знову і знову чорне називає білим і використовує зерно як зброю, чітко показує, з якою жорстокістю він веде війну", - заявила німецька міністерка.

Росія оголосила про вихід із "зернової угоди"

Кремль 17 липня оголосив про припинення "зернової угоди" між РФ, Україною, Туреччиною та ООН, яка дозволяла Україні експортувати зерно з підконтрольних їй чорноморських портів. "Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, частина угоди, що стосується Росії, не виконана досі, тому її дія припиняється. Пєсков пообіцяв, що Москва негайно повернеться до "зернової угоди", щойно буде виконано домовленості, які стосуються Росії.

"Зернову угоду" продовжували тричі

"Зернова угода" проіснувала без п'яти днів один рік. Домовленості про експорт продовольства з України було укладено 22 липня 2022 року в Стамбулі на 120 днів, а потім продовжували тричі. Одна з угод регламентує порядок вивезення зерна з підконтрольних Києву портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Інша частина стосується доступу російських сільгосппродукції та добрив на світові ринки, попри санкції. Її положення залишаються невиконаними. 18 травня Росія востаннє оголосила про продовження угоди ще на 60 днів, тобто до 17 липня, попередивши, що цього часу буде достатньо для однозначної оцінки того, як реалізуються її умови.