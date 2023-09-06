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Обстріл Росією ринку у Костянтинівці: щонайменше 16 загиблих

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

Щонайменше 16 загиблих і 20 поранених внаслідок артилерійського обстрілу російською армією ринку у місті Костянтинівка, що на Донеччині.

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Внаслідок обстрілу Костянтинівки щонаймеше 16 загиблих
Внаслідок обстрілу Костянтинівки щонаймеше 16 загиблихФото: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Внаслідок артилерійського обстрілу російською армією ринку у місті Костянтинівка на Донеччині вдень у середу, 6 вересня, загинули щонайменше 16 людей, з них одна дитина. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його даними, внаслідок обстрілу також поранені щонайменше 20 людей.

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!" - зазначив президент України Володимир Зеленський. 

За даними влади, на місці працюють рятувальні служби. Пожежа, що виникла внаслідок обстрілу, локалізована. 

Нагадаємо, раніше цього дня окупаційні російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих - працівники одного з підприємств, повідомляли представники місцевої влади.

Як повідомлялося, в ніч на середу Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.

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Внаслідок обстрілу Костянтинівки щонаймеше 16 загиблих

Обстріл Росією ринку у Костянтинівці: щонайменше 16 загиблих

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