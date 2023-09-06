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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: є постраждалі
6 вересня 2023 р.
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Вранці в середу, 6 вересня, Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - написав він у Telegram.
Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих - це працівники одного з підприємств.
Як повідомлялося, в ніч на середу Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.