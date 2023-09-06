Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: є постраждалі

Вранці в середу, 6 вересня, Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - написав він у Telegram.

Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих - це працівники одного з підприємств.

Як повідомлялося, в ніч на середу Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.