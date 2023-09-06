  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: є постраждалі

Роман Губа
6 вересня 2023 р.

Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Запоріжжю зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Постраждали двоє працівників підприємства.

https://p.dw.com/p/4W0A0
Пуск російської ракети "Іскандер-К" (ілюстративне фото)
Пуск російської ракети "Іскандер-К" (ілюстративне фото)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Вранці в середу, 6 вересня, Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. 

"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - написав він у Telegram.

Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих - це працівники одного з підприємств.

Як повідомлялося, в ніч на середу Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.

Як довго системи ППО зможуть захищати небо

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Верховна Рада

Рада призначила міністром оборони Умєрова

Політика6 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Корупція5 вересня 2023 р.
Президенти Туреччини й Росії Ердоган і Путін на переговорах у Сочі, 4 вересня 2023 року

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Політика5 вересня 2023 р.
Виставка у фойє університету імені Гумбольдта

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Конфлікти5 вересня 2023 р.
external

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Конфлікти5 вересня 2023 р.05:20 хв.
external

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

Конфлікти5 вересня 2023 р.03:59 хв.
external

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

Конфлікти5 вересня 2023 р.02:35 хв.
На головну сторінку