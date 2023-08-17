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Київ не очікує виконання усіх рекомендацій ЄК до жовтня

Олександр Куницький
48 хв. тому

Усі вимоги Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС неможливо виконати до жовтня, оскільки деякі зміни запроваджуються роками, заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга СтефанішинаФото: DW/I. Sheiko

Україна до жовтня не зможе повністю виконати всі сім вимог Європейської Комісії (ЄК) щодо надання статусу кандидата в члени Європейського Союзу (ЄС). Про це у четвер, 17 серпня, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на відкритті заходу "Як виглядає шлях України до ЄС? Hard Talk".

"Я точно можу сказати: в жовтні ми не почуємо, що виконали всі сім рекомендацій на сто відсотків, тому що ми говоримо про основоположні трансформації в державі, які повʼязані з правами людини, з процесом деолігархізації, який також завдяки Україні, українським ініціативам став одним із стовпів фундаментальних демократичних реформ", - цитує міністерку агенція "Укрінформ".

За словами Стефанішиної, ці фундаментальні зміни впроваджуватимуться роками, але до жовтня держава забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих й інституційних кроків. При цьому віцепремʼєрка висловила сподівання щодо ухвалення політичного рішення про початок переговорів про членство, а грудень є "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів". "Надалі відкриття перемовин буде дуже серйозним, і ми, звісно, не будемо рухатися дуже швидко з точки зору адаптації законодавства. Ми будемо рухатися динамічно стосовно самого переговорного процесу, але не жертвуватимемо принциповими для України питаннями, якщо це буде предметом перемовин", - наголосила Стефанішина.

Україні ще далеко до повного виконання всіх рекомендацій

​​​​​Нагадаємо, торік Стефанішина розраховувала виконати умови статусу кандидата ЄС до кінця року. У червні Єврокомісія оголосила усну проміжну оцінку виконання Україною рекомендацій ЄС щодо проведення реформ. Оцінку "виконано" Київ отримав у двох категоріях із семи - це судова реформа та закон про ЗМІ. Оцінку "суттєвий прогрес" отримала реформа Конституційного суду України. Інші чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство та ухвалення закону про права нацменшин отримали оцінку "певний прогрес" та поради щодо подальшої роботи.

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У жовтні Єврокомісія має оголосити остаточні результати виконання семи умов, які будуть зафіксовані у звіті про розширення. Саме ця оцінка й стане вирішальною в ухваленні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році.

Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ

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