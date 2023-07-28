Підготовка до зими: чи вистачить Україні газу?

Україна готується до опалювального сезону, однак дещо відстає від графіку закачування газу у свої підземні сховища, стверджують у Міжнародному енергетичному товаристві. Чи не замерзне країна взимку?

До початку опалювального сезону Україна має на меті накопичити щонайменше 14 млрд кубометрів газу. Однак станом на кінець червня в українські газосховища вдалося закачати лише 10,5 млрд кубометрів. Про це йдеться в огляді про безпеку глобального ринку газу, що його нещодавно оприлюднило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

"В Україні на кінець березня 2023 року запаси газу у газосховищах оцінювалися в 9 млрд кубометрів. До кінця другого кварталу ці показники підвищилися до 10,5 млрд кубометрів", - йдеться у звіті. Таким чином, як випливає зі звіту, за три місяці Україна закачала у свої газосховища лише 1,5 млрд кубометрів газу.

Якщо в Україні буде холодна зима, то газу не вистачить

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в середині жовтня. Тож, якщо такими темпами країна закачуватиме газ у свої газові сховища, то до початку опалювального сезону вона не встигне досягти поставленої мети, застерігають аналітики.

"Реальне закачування газу відстає від графіку. Закачується частина газу власного видобутку, а також імпортованого. Але це не великі обсяги. Якщо такими темпами закачуватимуть, то щонайбільше закачають може 13-13,5 млрд кубометрів", - припускає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Олексій Омельченко.

За його словами, враховуючи рівень споживання газу через непрацюючу промисловість та велику кількість українців, які виїхали за кордон, то таких накопичених запасів може цілком вистачити, якщо зима буде теплою. Якщо взимку переважатимуть мінусові температури, то Україна може стикнутися з нестачею газу, каже Омельченко.

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Газ використовують для виробництва електроенергії

Експерти пояснюють, що причиною млявого закачування газу у газосховища є його використання для виробництва електроенергії. Кілька українських електростанцій вкрай обмежені в доступі до вугілля через бойові дії, тому вони працюють на газу. Це суттєво впливає на темп закачування, тому що закачаний вже газ відразу використовують на інші цілі", - сказав DW директор "Центру дослідження енергетики" Олександр Харченко.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що споживання газу в другому кварталі цього року збільшилось відносно аналогічного періоду 2022 року на 13 відсотків. У нього, однак, є своє пояснення цьому. "Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни", - зазначив Чернишов, слова якого цитує пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Закуповувати газ на зиму треба, але немає за що

Аби інтенсифікувати закачування газу та компенсувати витрати зимових газових запасів, уряд думає про збільшення обсягів імпорту блакитного палива, стверджує Олександр Харченко. "Ще 1,5-2 млрд кубометрів потрібно мати для генераційних потужностей до тих 14 млрд, які потрібні для проходження опалювального сезону. Його можна купити на європейському ринку по 300 доларів. Але проблема в тому, що у "Нафтогазу" немає коштів, аби зараз закупити достатньо", - каже директор "Центру дослідження енергетики".

Володимир Омельченко, у свою чергу, вказує на те, що не в останню чергу через накопичені борги компанія "Нафтогаз" не може закупити достатньо газу. "У "Нафтогазі" дуже поганий фінансовий стан. Це пояснює, чому газ закачується такими повільними темпами", - зазначає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

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Не весь закачаний газ в українських газосховищах для власних потреб?

Однак в НАК "Нафтогаз України" з цим не погоджуються. За їхніми даними, станом на 19 липня 2023 року в українських підземних сховищах вже зберігається 11,7 млрд кубометрів газу. "Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими", - йдеться у повідомлені пресслужби НАК "Нафтогаз України".

Володимир Омельченко, однак, вказує при цьому на один нюанс: у компанії не акцентують увагу на тому, що не весь закачаний газ належить Україні й що не весь цей газ вона може використовувати для власних потреб, зокрема для проходження осінньо-зимового періоду. "В Українських сховищах знаходиться не тільки видобутий чи імпортований газ України, якого десь приблизно 7,5-8 мільярдів кубометрів, а й газ міжнародних компаній, які використовують українські сховища для його зберігання", - наголошує Омельченко.

На сайті компанії "Укртрансгаз", що входить до складу групи "Нафтогаз" та забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, справді активно рекламується послуга із закачування газу міжнародних замовників для зберігання в Україні.

"Наші газосховища мають достатній запас потужностей для закачування значних обсягів газу, а клієнти й надалі можуть зберігати газ у режимі митного складу - без розмитнення протягом 3-х років. Це ще одна перевага українських ПСГ", - пояснює виконувач обов'язків генерального директора АТ "Укртрансгаз" Роман Малютін у повідомленні на сайті компанії. Там вказується на те, що свій газ в Україні зберігають більше 1000 компаній із 29 країн світу.

На запит DW про те, скільки газу міжнародних компаній зберігається в українських підземних газових сховищах, а який саме обсягу газу закачаний для власних потреб України для проходження осінньо-зимового періоду, в компанії "Укртрансгаз" на момент публікації статті не відповіли.