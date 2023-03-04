Опалювальний сезон завершується з профіцитом потужності

На завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності та з достатніми запасами газу та вугілля. Про це у суботу, 4 березня, повідомила пресслужба міністерства енергетики з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка.

За словами міністра, вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. "Це було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях", - зазначив Галущенко.

Водночас Україна виходить із зими повністю забезпеченою паливом - станом на 3 лютого запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять понад 1,1 мільйона тонн, що на 375 тисяч тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року, повідомив Галущенко. При цьому запаси природного газу в підземних сховищах України відповідають рівню лютого минулого року - 9,7 мільярда кубічних метрів, додав він.

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Підготовка до наступного опалювального сезону

Також, за словами Галущенка, вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону - проводяться ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, систем передачі і розподілу, будуються об'єкти малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Крім того, плануються державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності, зазначив Галущенко. Йдеться, зокрема, про встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії.

Атаки РФ на енергосистему України

Галущенко нагадав, що Росія задіяла безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими без світла, водо- та теплопостачання та із зруйнованою енергетикою. Загалом з жовтня минулого року росіяни завдали 14 масованих ракетних і 17 атак з дронів по українських енергетичних об'єктах. Через це та часткову окупацію Україна втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності теплових електростанцій (ТЕС) і 33 відсотки блочних ТЕЦ, що призвело до значного дефіциту в енергосистемі, і як наслідок - до відключень світла. "У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 мільйона точок обліку - це понад 80 відсотків абонентів", - уточнив міністр енергетики.

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