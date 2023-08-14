Лінднер у Києві пообіцяв Україні подальшу підтримку ФРН

Крістіан Лінднер зустрівся в Києві з міністром оборони Олексієм Резніковим та Віталієм Кличком. "Ми стоїмо поруч з Україною, пліч-о-пліч", - сказав німецький міністр.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) під час свого першого візиту до України у понеділок, 14 серпня, пообіцяв їй подальшу підтримку Берліна. "Ми стоїмо поруч з Україною, пліч-о-пліч", - сказав Лінднер, якого цитує пресслужба міністерства фінансів ФРН.

Лінднер зустрівся в Києві з міністром оборони України Олексієм Резніковим та українськими військовими, які пройшли підготовку на німецькій системі протиповітряної оборони Iris-T.

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Німецький урядовець наголосив, що український народ може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у своїй боротьбі за свободу, повідомило міністерство фінансів ФРН у Twitter. Згідно з повідомленням, метою візиту було обговорення того, "як Федеральне міністерство фінансів може підтримати українську сторону".

Лінднер також зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком. "Я підкреслив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна", - написав Кличко у Telegram за підсумками зустрічі з німецьким урядовцем.

Як повідомлялося, вранці у понеділок Крістіан Лінднер прибув до Києва з неоголошеним візитом. Це - його перший візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення в країну.