Бербок закликала Путіна повернути вивезених з України дітей

Повернення в Україну вивезених росіянами українських дітей може стати "першим кроком до миру", вважає очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала президента Росії Володимира Путіна дозволити дітям, викраденим з України, повернутися додому. Відповідну заяву очільниця МЗС ФРН зробила в понеділок, 11 вересня, під час свого візиту до Києва після переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. На думку Бербок повернення українських дітей в Україну могло б стати "першим кроком до миру", передає інформагенція dpa.

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За словами Бербок, українські діти були викрадені й піддані нелюдському промиванню мізків, "з метою налаштувати їх проти їхньої власної батьківщини, України". Вона також звернулася до тих, хто нейтрально ставиться до російської війни. "Саме тому я закликаю тих, хто вагається, чітко назвати агресора та його злочини - погляньте на цих дітей", - зазначила німецька міністерка, яку цитує dpa.

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За даними Києва, російські окупаційні сили депортували з України загалом близько 20 тисяч українських дітей з прифронтових районів на окупований чорноморський півострів Крим, а також у Росію. Кілька сотень з них вже змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з цими викраденнями.

Очікується, що Бербок намагатиметься також зачепити тему повернення на батьківщину викрадених росіянами українських дітей під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що розпочнеться наступного тижня.

З Бербок зустрівся Зеленський

Також цього дня з німецькою міністеркою зустрівся президент України Володимир Зеленський. Як зазначає пресслужба глави української держави, Зеленський подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема військову та фінансову. Окремо було відзначено новий пакет оборонної допомоги з боку ФРН та суттєвий внесок у посилення ППО України.

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"Я дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства", - наголосив Зеленський, слова якого наводить пресслужба президента.

Також повідомляється про обмін думками щодо європейської інтеграції України та прогресу, досягнутого Києвом у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Візит Бербок як знак солідарності

Нинішній візит очільниці МЗС ФРН до Києва вважається знаком солідарності Берліна. Берлін хоче допомогти Україні, яка торік подала заявку на членство в Європейському Союзі, досягти поступу у зміцненні верховенства права, боротьбі з корупцією та наближенні до стандартів ЄС, заявила Бербок після прибуття до Києва. Бербок зазначила, що досягнення Києва у сфері судової реформи та законодавства про засоби масової інформації вже заслуговують на повагу.

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Але "є ще багато роботи у впровадженні антиолігархічного закону та боротьбі з корупцією". Сам ЄС також повинен "працювати швидко, (...) задля розширення кількості місць за столом переговорів", переконана дипломатка.

У травні 2022 року Бербок стала першою членкинею німецького уряду, яка відвідала Україну від початку війни. Тоді вона відвідала місто Буча під Києвом, що стало символом звірств, скоєних російськими окупаційними військами. Вона також відвідала Україну в середині вересня 2022 року і востаннє побувала в Україні в січні, відвідавши Харків.