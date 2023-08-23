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Єрмак: ЗСУ не битимуть далекобійною зброєю по Росії

Матіас Белінґер | Віолетта Чайковська
23 серпня 2023 р.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак в інтерв'ю DW висловив впевненість, що Німеччина позитивно вирішить питання надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій ЄрмакФото: Pavlo Gonchar/Zuma/picture alliance

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак запевнив, що українські військові не використовуватимуть західну далекобійну зброю для нанесення ударів по території Росії. Про це він сказав в інтерв'ю DW, опублікованому в середу, 23 серпня.

"Ми говоримо зі всіма партнерами, це наша принципова позиція, це стосується і літаків, це стосується далекобійної зброї, вона нам потрібна для того, щоб звільняти нашу територію. Ми не плануємо її використовувати проти російської території - це є чіткою позицією, яку висловлює керівництво нашої країни", - сказав Єрмак у відповідь на запитання про побоювання Німеччини щодо надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

"Що стосується консультацій, то кожного разу рішення наших партнерів щодо надання нам якихось принципових позицій супроводжується внутрішньою процедурою, внутрішніми консультаціями. Я впевнений, що Німеччина позитивно вирішить і це питання. Я знаю, що дійсно сьогодні цей діалог відбувається, але я думаю, що він завершиться позитивно для України, і ми дійсно отримаємо від Німеччини те, що нам потрібно", - продовжив керівник ОП.

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Єрмак: Україна сама вирішуватиме щодо переговорів з РФ

На запитання щодо того, чи зростає тиск на Україну щодо переговорів з Росією, Єрмак відповів, що "не чув, щоб хтось із відповідальних політиків, лідерів країн світу піднімав питання щодо якихось там переговорів".

"Всі говорять про те, що Україна сама вирішуватиме, коли і за яких умов погодитись на будь-які переговори. А позиція України дуже чітка, вона всім відома: поки російські війська знаходяться на нашій території, ні про які перемовини не може йти мови", - сказав він.

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Єрмак: Ми дуже близькі до перемоги

Прогнозів щодо того, скільки ще може тривати війна, керівник ОП робити не став: "Це така невдячна справа. Я вважаю, що треба всім робити те, що ми можемо, і навіть більше, для того, щоб наближати нашу перемогу. Наше бажання перемоги, наше єднання всієї української нації є безпрецедентним. Єднання світу безпрецедентне. Зараз дуже важливий момент, тому що, мені здається, ми дуже близькі до нашої перемоги (…) Світ сьогодні на стороні добра, світ сьогодні на світлій стороні - це точно завершиться нашою перемогою".

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