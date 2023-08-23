Лише 5 відсотків українців готові на територіальні поступки

Більшість українців виступає проти територіальних поступок Росії заради завершення війни, свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерланди в Україні. Результати дослідження було оприлюднено у вівторок, 22 серпня.

Так, перспективу піти на територіальні поступки заради припинення війни підтримали менше 5 відсотків опитаних (понад 90 відсотків - проти), відмовитися заради цього від перспективи членства в НАТО готові лише 18 відсотків респондентів (74 відсотки - проти), а 13 відсотків - згодні зі скороченням чисельності службовців ЗСУ в мирний час (80 відсотків - проти). Ще 18 відсотків готові погодитися на надання російській мові статусу державної або офіційної (75 відсотків - проти).

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Тим часом 42 відсотки респондентів заявили, що в разі зростання кількості ракетних обстрілів українських міст зі збільшенням кількості жертв серед мирного населення Україна не повинна припиняти опір, "незважаючи ні на що". Водночас 21 відсоток опитаних висловив думку, що конфлікт у такому разі краще заморозити, але не йти на поступки Росії.

Думка українців про військову підтримку Заходу

Судячи з даних опитування, близько третини респондентів вважають, що партнери Києва не послаблять свою підтримку, навіть якщо протягом найближчих 3-4 місяців під час контрнаступу ЗСУ не буде досягнуто суттєвих успіхів. Тим часом 46 відсотків учасників опитування висловили протилежну думку.

Також опитування засвідчило, що гордість за своє громадянство наразі є найвищою за всі роки незалежності України, а підтримка незалежності - найвищою за останні понад 20 років. Так, 88,5 відсотка респондентів заявили, що пишаються тим, що є українцями, і 81,6 відсотка проголосували б за незалежність України, якби референдум про державну незалежність України відбувався сьогодні

Опитування проводили в період із 9 до 15 серпня 2023 року за участю 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.