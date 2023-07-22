Зеленський: Кримський міст "несе війну, а не мир"

Кримський міст, що з'єднує окупований РФ півострів та материкову Росію, є військовою ціллю, яка "повинна бути нейтралізована", заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський назвав Кримський (Керченський) міст, збудований Москвою для з'єднання материкової Росії та окупованого півострова, військовою ціллю, яка "повинна бути нейтралізована".

Виступаючи по відео зв'язку на Аспенській конференції з безпеки в США у п'ятницю, 21 липня, Зеленський наголосив, що для Києва це ворожий об'єкт, збудований всупереч міжнародному праву, пише Reuters.

"Це маршрут, який використовується для підживлення війни боєприпасами, і це робиться щодня. І це мілітаризує Кримський півострів, - пояснив президент України. - Зрозуміло, що це ціль для нас. І ціль, яка несе війну, а не мир, повинна бути нейтралізована", - пояснив президент України.

Читайте також: Вибухи на Кримському мості: що відомо

Зеленський заперечив зв'язок вибухів на мосту з виходом РФ з "зернової угоди"

Водночас Зеленський заперечив будь-який зв'язок між вибухами на Кримському мосту 17 липня та виходом Росії з угоди про експорт зерна з українських портів(так званої "зернової угоди"). За його словами, Росія з самого початку перешкоджала роботі зернового коридору.

"А пізніше вони взяли ситуацію щодо Кримського мосту, використовуючи його лише як приклад, - зазначив президент. - Якби не Кримський міст, вони б знайшли інший приклад, іншу причину".

За його словами, довгоочікуваний контрнаступ українських військових, розпочатий минулого місяця, потребував часу на підготовку, оскільки російські окупаційні війська створили кілька оборонних ліній та щільно замінували українську територію.

Зеленський: Контрнаступ наближається до пришвидшення

Президент України повторив свою попередню оцінку, що контрнаступ просувається повільніше, ніж йому хотілося б. Досі кампанія була зосереджена на деокупації сіл на півдні та поверненні територій, захоплених Росією за останні місяці на сході.

"Україна не відступає. Вона поступово звільняє свої території, що дуже важливо, - наголосив Зеленський. - Тим не менш, я вважаю, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп. Я розумію, що краще бачити, що перемога прийде швидше. Це те, чого ми теж хочемо".

Вранці 17 липня на Кримському (Керченському) мосту сталися вибухи, внаслідок чого один прольот споруди було зруйновано, ще один - пошкоджено. За даними ЗМІ, атака була спецоперацією Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) та Служби безпеки України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Водночас керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією росіян.

Читайте також: Сирський: Швидкий контрнаступ - неможливий