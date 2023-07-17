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ЗМІ: Атака на Кримський міст - операція ВМС та СБ України

Олександр Куницький
1 год. тому

Кримський міст був атакований за допомогою надводних дронів, повідомими джерела в СБУ кільком українським виданням.

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Російські агенції повідомляють про перекриття руху Кримським мостом (фото ТАСС)
Російські агенції повідомляють про перекриття руху Кримським мостом (фото ТАСС)Фото: Roman Sokolov/TASS/dpa/picture alliance

Про те, що атака на Кримський (Керченський) міст у ніч на понеділок, 17 липня, була спецоперацією Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) та Служби безпеки України, написали видання "РБК-Україна", а згодом "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ. 

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело виданню "РБК-Україна". Джерело УП підтвердило цю інформацію.

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Представники ГУР та ЗСУ не коментують

Водночас речник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" заявив, що його відомство не коментує причини подій на Кримському мосту: "Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва".

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Своєю чергою керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією росіян. 

"Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі та загального напруження на фоні питання щодо пролонгації "зернової угоди", створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення подібних питань країни-агресора", - заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, вранці 17 липня на Кримському (Керченському) мосту сталися вибухи, внаслідок чого один прольот споруди було зруйновано, ще один - пошкоджено.

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

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Топтема

Російські агенції повідомляють про перекриття руху Кримським мостом (фото ТАСС)

ЗМІ: Атака на Кримський міст - операція ВМС та СБ України

Конфлікти1 год. тому
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