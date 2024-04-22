Буданов: З середини травня буде важка ситуація

На Україну найближчим часом очікує важкий період, утім катастрофи не відбудеться, заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов в інтерв'ю BBC , оприлюдненому в понеділок, 22 квітня.

За його словами, ситуація може загостритися в середині травня-на початку червня, зокрема й на фронті. Утім Буданов запевнив, що нічого екстраординарного не відбудеться, а всі плани Росії Україні відомі заздалегідь.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - сказав він.

Начальник розвідки запевнив, що на більшість планів Росії українське керівництво має протидію, а на ті питання, які "важкувато буде зламати", знайде відповідь. "Як завжди, в останній момент щось придумаємо", - сказав він.

Читайте також: ГУР: На початку літа Росія буде наступати на Донбасі

Буданов: Нема підстав вірити в "стратегічний програш України"

Буданов запевнив, що наразі немає підстав для того, щоб "вірити в стратегічний програш України", а спекуляції щодо ймовірного другого наступу РФ на Київ - "безпідставні". Говорячи про перший наступ Росії на Київ, він відмовився відповідати на запитання про реакцію президента України Володимира Зеленського на попередження американської та української розвідок.

Коментуючи свої попередні прогнози, розвідник зазначив, що у Росії дійсно закінчувались ракети, "більше року не було жодного удару по енергетиці", і за цей час вона накопичила їх, а також, що "наші підрозділи в Крим зайшли", а "якщо в прогнозах реального часу щось повертається трошки інакше - це вносить свої корективи".

На тлі проблем на фронті він зауважив, що Україна має й успіхи, зокрема перше ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 19 квітня, з якого РФ обстрілювала Одесу ракетами Х-22. "Тепер, цілком очевидно, вони будуть шукати нові рубежі, а в напрямку Одеси інших рубежів в принципі нема. Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", - сказав Буданов.

Він визнав конкуренцію між операціями ГУР і Служби безпеки України (СБУ) на території РФ, але зазначив, що "це ж чудово, якщо вона є, бо здорова конкуренція завжди у всі часи допомагала абсолютно всім".

Буданов: Спецоперація РФ "Майдан-3" триває

Він також визнав, що Росія продемонструвала реальний успіх під час взяття Авдіївки, але про інше, на його переконання, - "зарано говорити".

За його словами, РФ досі вдається отримувати західні комплектуючі до озброєнь шляхом обходу санкцій, а також товари подвійного призначення з Китаю. При цьому Буданов запевнив, що жодне готове озброєння Китай не передавав Росії та не планує цього робити.

Крім того, Буданов зазначив, що Кремль не відмовився від планів розхитування внутрішньої ситуації в Україні: спецоперація РФ "Майдан-3" триває і просувається. Саме через це, а не через повернення з Туреччини командирів "Азову", за його словами, уповільнилися темпи обмінів полоненими, адже "Росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги".

"Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати (в Україні. - Ред.). Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати, і в їхніх планах це чітко описано, воно не має виглядати як якась проросійська позиція", - зазначив Буданов.

Читайте також: Сирський: Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня