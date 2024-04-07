Буданов: На початку літа Росія буде наступати на Донбасі

В інтерв'ю ARD глава ГУР МО назвав ситуацію на фронті "складною, але контрольованою". За його словами, до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій.

Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа, насамперед під Донецьком. Про це начальник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, опублікованому в неділю, 7 квітня.

"Вони (ЗС РФ. - Ред.) трохи просунуться в бік Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ", - цитує телеканал Буданова на своєму сайті. При цьому глава української спецслужби вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. "Ситуація досить складна, але вона під контролем", - запевнив він.

На відміну від багатьох військових експертів, які дотримуються іншого погляду, Кирило Буданов не виключає й українського наступу в поточному році. Однак говорити на цю тему докладніше співрозмовник ARD не став, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Як наголосив Буданов, Україна потребує зараз "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів". Коментуючи спільну закупівлю європейськими країнами з ініціативи Чехії в третіх країнах 800 тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ, глава ГУР зазначив, що поки що "не відчуває" їхньої присутності на фронті.

Ексгенерал НАТО про ситуацію на фронті в Україні

Наприкінці березня німецький генерал у відставці, колишній голова Військового комітету НАТО і ексглава ради НАТО - Росія Гаральд Куят (Harald Kujat) в інтерв'ю RBB припустив, що російські збройні сили наразі "істотно сильніші", ніж на початку повномасштабної війни і під час "холодної війни". При цьому ЗСУ не вистачає не тільки озброєнь, а й, насамперед, живої сили, додав він.

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