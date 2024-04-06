Сирський: Часів Яр залишається під контролем України

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на фронті залишається складною, війська РФ намагаються прорвати оборону, утім безуспішно. Він підтвердив, що Часів Яр - під контролем України.

Найзапекліші бої на фронті наразі ведуться на Донеччині - в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру. Там російські війська намагаються прорвати оборону, проте безуспішно - місто залишається під контролем Сил оборони України, повідомив у суботу, 6 квітня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у дописі Telegram.

"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - заявив Сирський. Напередодні російські пропагандистські ЗМІ писали, що війська РФ нібито увійшли в це місто.

Як повідомляє Сирський, росіяни продовжують наступати "вдень і вночі", застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках російські війська намагаються вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону, пише він. "Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області", - констатує Сирський.

Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки, на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського, та на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки, повідомив він.

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Також напружена обстановка спостерігається на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Так, за його словами, на Лиманському напрямку росіяни ведуть локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положення, а на Херсонському - намагаються витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Утім, успіху на цих напрямках війська РФ не мають, запевнив Сирський.

Натомість Збройні сили України мають певний тактичний успіх на Лиманському та Куп'янському напрямках, наголосив він. "Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", - зазначив Сирський.

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