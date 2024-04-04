ISW: Росія нарощує масштаби механізованих наземних наступів

Війська РФ посилюють механізовані штурми до того, як маневрування ускладниться, а також для того, щоб скористатися нестачею ресурсів у українських військових, припускають аналітики ISW.

Війська РФ, імовірно, протягом останніх двох тижнів збільшують кількість та масштаби механізованих наземних наступів на обраних секторах фронту. Це свідчить про помітне загальне збільшення масштабів російської механізованої штурмової операції на всьому театрі бойових дій. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в огляді за середу, 3 квітня.

Аналітики припускають, що війська РФ посилюють механізовані штурми до того, як маневрування по болотистій місцевості ускладниться на тлі весни, а також для того, щоб скористатися нестачею ресурсів у українських військових до прибуття безпекової допомоги Заходу. Крім того, в ISW не виключають, що війська РФ нарощують загальний темп наступальних операцій в Україні.

Аналітики також вказують, що інтенсифікація російських механізованих штурмів відбувається загалом одночасно з посиленням ракетних і дронових ударів по українських енергетичних об'єктах.

Як припускають аналітики, війська РФ можуть посилювати удари з метою подальшого тиску на українське командування для розгортання систем протиповітряної оборони подалі від лінії фронту, аби безпечніше для себе посилювати авіаційні операції для підтримки наземних.

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ISW: Затримки з поставками зброї позбавляють Україну переваг

"Українські джерела і далі наголошують, що фрагментарне і затримане надходження нових західних систем в Україну дозволить російським силам адаптуватися і компенсувати ймовірні операційні переваги, які б ці системи надали українським військам", - йдеться в огляді.

За словами джерел, якщо вчасні поставки протитанкових керованих ракетних комплексів (ПТКР) та систем HIMARS допомогли українським військам в обороні Києва у перші місяці війни, а також під час звільнення Херсона, то подальша передача озброєння не була такою вчасною

"Своєчасне надходження нових західних систем, ймовірно, дозволило б українським військам суттєво обмежити російські сили та запобігти наііть незначним тактичним здобуткам Росії, а також надало б Україні можливості, необхідні для важливих контрнаступальних операцій", - наголошують аналітики.