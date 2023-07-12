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Повернення командирів "Азова": Ердоган розповів подробиці

Олена Перепадя
2 год. тому

П'ятеро командирів-захисників "Азовсталі", обміняних з Росії, мали залишатися у Туреччині до кінця війни. Однак 8 липня вони прибули до Львова разом з Зеленським. Росія заявила про порушення домовленостей.

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Повернення командирів "Азова" до України з Туреччини 8 липня 2023 року
Повернення командирів "Азова" до України з Туреччини 8 липня 2023 рокуФото: Yuriy Dyachyshyn/AFP/Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі розповів про повернення до України командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та "Азовсталь".

"До минулої п'ятниці ці захисники "Азовсталі" були в Туреччині. Ми отримали запит (від України. - Ред.). Ми думали над тим, як знайти позитивний підхід до цього питання. І ми повернули цих командирів "Азова", -  зазначив Ердоган, якого цитує "Укрінформ".

Росія зробила щодо цього кілька декларативних заяв, та "пізніше їм стало відомо про деякі речі, і врешті-решт це питання отримало позитив", продовжив турецький президент. Ердоган також розповів, що очікує у серпні на розмову тет-а-тет із президентом Росії Володимиром Путіним, і під час цієї зустрічі це питання буде знову обговорене.

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Як відомо, п'ятеро командирів "Азова" перебували під особистими гарантіями захисту президента Туреччини Ердогана з вересня 2022 року, коли їх обміняли на 55 російських полонених. Згідно з домовленостями, укладеними за посередництва Туреччини та ОАЕ, командири "Азова" мали залишатися в Туреччині до завершення війни. Утім, після візиту до Туреччини українського президента Володимира Зеленського, 8 липня разом з ним командири "Азова" прибули до Львова. На їх повернення Україні відреагували у Кремлі - прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це є "нічим іншим, як порушенням умов домовленостей".

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