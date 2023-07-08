Зеленський та командири "Азова" прибули до Львова

Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули з Туреччини у Львів. Там вони дали брифінг, а президент відвідав молебень за мир у центрі міста.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у суботу, 8 липня, прибув до Львова разом із командирами полку "Азов", які разом з ним повернулися у цей день з Туреччини.

Спершу після прибуття президент дав коментар для ЗМІ разом з "азовцями". Відповідне відео пиширила низка Telegram-каналів. Так, Зеленський привітав повернення українських воїнів, а також оголосив про призначення новим керівником Національної Гвардії України Олександра Півненка.

Після цього слово взяв командир "Азова" Денис Прокопенко, який подякував Зеленському і його команді, а також кожному солдату, який боронив Україну. "Із сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу, обов'язково своє слово скажемо ще в бою", - наголосив він.

Після цього Зеленський прибув в центр Львова на молебень за мир в Україні. На заході були присутні, зокрема, мер міста Андрій Садовий, представники місцевої влади та духовенства. Українські ЗМІ публікують відеокадри, як натовп вітає Зеленського у центрі Львова. Зокрема, відео розмістив у Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Після молитви Зеленський покинув площу, не виступивши перед присутніми.

Повернення командирів "Азова"

Зеленський повернувся з Туреччини, де перебував з робочим візитом, разом з п'ятьма командирами "Азова": Денисом Прокопенком, Святославом Паламаром, Сергієм Волинським, Олегом Хоменком, Денисом Шлегою.

Вони перебували під особистими гарантіями захисту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з вересня 2022 року, коли їх обміняли на 55 російських полонених. Згідно з домовленостями, укладеними за посередництва Туреччини та ОАЕ, командири "Азову" мали залишатися в Туреччині до завершення війни під особистими гарантіями захисту Ердогана.

На повернення командирів "Азову" відреагували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заявив, що це є "нічим іншим, як порушенням умов домовленостей".