Зеленський везе додому з Туреччини командирів "Азова"

З Туреччини президент України Володимир Зеленський повертається з Туреччини разом з п'ятьма командирами "Азова", які перебували під особистими гарантіями захисту Ердогана.

П'ять командирів полку "Азов", які перебували у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана, повертаються до України. Про це повідомив у суботу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!", - написав він у Telegram.

Сам Зеленський перебував у Туреччині з офіційним візитом, під час якого провів переговори з Ердоганом.

Командири "Азова" були під захистом Ердогана

П'ятьох командирів полку "Азов" обміняли у вересні 2022 року на 55 російських полонених. Тоді Зеленський наголосив, що за п'ятьох українських військових "довелося поборотися найбільше, найдовше, найскладніше", а обміняли їх на тих, хто "воював проти України, а також зрадив її".

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Згідно з домовленостями, укладеними за посередництва Туреччини та ОАЕ, командири "Азову" мали залишатися в Туреччині до завершення війни під особистими гарантіями захисту Ердогана.