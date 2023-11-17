Зеленський: Росія прагне влаштувати в Україні "Майдан-3"

За даними розвідок, РФ має дезінформаційний план, як посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос всередині країни, щоб зрештою усунути Володимира Зеленського від влади.

Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос усередині країни, щоб зрештою усунути від влади президента України Володимира Зеленського. Як повідомляє Bloomberg у п'ятницю, 17 листопада, про це Зеленський заявив напередодні на зустрічі з іноземними журналістами в Києві.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів”, - сказав він, описуючи дезінформаційний план, відомий всередині країни як "Майдан-3".

"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - сказав Зеленський.

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Зеленський: Зима буде складною

Як пише AFP, Зеленський також заявив, що Росія накопичує ракети для ударів по українських енергетичних об'єктах взимку. "Але вони не мають набагато більше ракет порівняно з тим, що мали раніше", - додав він і зауважив, що "в плані протиповітряної оборони ми стали кращими, ніж були минулої зими".

Він також зазначив, що санкції, накладені Заходом на Росію у відповідь на війну, вповільнили виробництво ракет у РФ, але з постачанням ударних дронів у неї "більш-менш добре". "Зима буде складною, але не гіршою за попередню", - вважає він.

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Війна в Ізраїлі вповільнила поставки снарядів ЗСУ

Зеленський також заявив, що через війну Ізраїлю проти ХАМАСу вповільнилось постачання артилерійських боєприпасів Україні.

"Наші поставки зменшились. Це життя - і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися", - сказав він.

Президент зазначив, що українські військові готуються до зимових боїв, і додав: "Зараз я зосереджений на тому, щоб отримати допомогу від Заходу. Їхній фокус зміщується через Близький Схід та інші причини. Без підтримки ми будемо рухатися назад".

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