Україна вперше знищила російський Ту-22М3 - Повітряні сили

В Міноборони РФ заявили, що Ту-22М3 розбився через "технічну несправність". Також Повітряні сили ЗСУ заявили про перше збиття ракет Х-22, носіями яких є Ту-22М3.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) у п'ятницю, 19 квітня, заявили про перше з початку повномасштабного російського вторгнення знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах", - повідомив у соцмережах командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Також Повітряні сили наголосили, що під час сьогоднішньої атаки уперше з початку повномасштабного російського вторгнення було знищено дві ракети Х-22.

"Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території", - йдеться у повідомленні командувача.

Міністерство оборони РФ у п'ятницю повідомило своєю чергою, що бомбардувальник Ту-22М3 розбився у Ставропольському краї, але, за даними міністерства, причиною катастрофи стала "технічна несправність", а льотчикам нібито вдалося катапультуватись.

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Атака по Україні: випущено 22 ракети та 14 безпілотників

Повітряні сили України також повідомили, що під час нічної атаки російська армія випустила по Україні 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників типу Shahed.

Загалом було знищено всі "шахеди" та 15 ракет (дві з двох ракет Х-101/Х-555, 11з 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, дві з шести ракет Х-22). Силам ППО також не вдалося збити жодної з двох крилатих ракет "Іскандер-К", які росіяни запустили із Криму.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки в Дніпрі було пошкоджено п'ятиповерхівку та інші об'єкти - в місті загинуло дві людини. Ще шість загиблих внаслідок нічної атаки - у Синельниковому Дніпропетровської області.