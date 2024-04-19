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Зеленський закликав партнерів дати ППО після удару по Дніпру

Дмитро Шварц
19 квітня 2024 р.

У Дніпрі через ракетний удар РФ загинуло двоє людей. Ще шестеро загиблих - мешканці міста Синельникове, серед них двоє дітей.

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Рятувальники гасять пожежу у Дніпрі, 19 квітня 2024 року
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло двоє людейФото: facebook.com/zelenskyy.official/posts

Президент Володимир Зеленський після масованого ракетного удару Росії по Дніпру та області закликав партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони (ППО). Про це він зазначив у дописі у Facebook у п'ятницю, 19 квітня.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців - це глобальна потреба", - заявив він.

Зеленський наголосив, що "Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися". "Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - написав він.

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Також президент зазначив, що після російського удару в Дніпрі тривають рятувальні роботи.

"Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі", - додав Зеленський.

На Дніпропетровщині загинуло 8 людей

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що під час масованої атаки росіян на область сили протиповітряної оборони збили 11 з 16 ракет та 9 з 10 дронів Shahed.

"На жаль, є влучання в цивільні об'єкти та в об'єкти критичної інфраструктури. У нас понад 25 чоловік поранених, 8 людей загинуло, серед них є діти", - сказав він.

Також він додав, що в Дніпрі загинули чоловік та жінка, а інші загиблі - мешканці міста Синельникове.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російського удару у Дніпрі пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Окрім двох загиблих, в місті також 16 поранених.

Також повідомляється, що у Синельниківсьому районі області через ворожу атаку пошкоджено більше десятка приватних будинків. "Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", - зазначили в ДСНС.

Атака на об'єкти "Укрзалізниці"

У компанії "Укразілізниця" повідомили, що РФ здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних залізничних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, робота вокзалу в обласному центрі на деякий час зупинялася.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на п'ятницю, 19 квітня, завдала чергового удару по Україні, застосувавши дрони та ракети.

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