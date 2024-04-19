Зеленський закликав партнерів дати ППО після удару по Дніпру

У Дніпрі через ракетний удар РФ загинуло двоє людей. Ще шестеро загиблих - мешканці міста Синельникове, серед них двоє дітей.

Президент Володимир Зеленський після масованого ракетного удару Росії по Дніпру та області закликав партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони (ППО). Про це він зазначив у дописі у Facebook у п'ятницю, 19 квітня.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців - це глобальна потреба", - заявив він.

Зеленський наголосив, що "Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися". "Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", - написав він.

Читайте також: Шольц сподівається, що країни НАТО знайдуть для України ще шість систем Patriot

Також президент зазначив, що після російського удару в Дніпрі тривають рятувальні роботи.

"Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі", - додав Зеленський.

На Дніпропетровщині загинуло 8 людей

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що під час масованої атаки росіян на область сили протиповітряної оборони збили 11 з 16 ракет та 9 з 10 дронів Shahed.

"На жаль, є влучання в цивільні об'єкти та в об'єкти критичної інфраструктури. У нас понад 25 чоловік поранених, 8 людей загинуло, серед них є діти", - сказав він.

Також він додав, що в Дніпрі загинули чоловік та жінка, а інші загиблі - мешканці міста Синельникове.

Читайте також: Габек погнозує, що ситуація в Україні скоро покращиться

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російського удару у Дніпрі пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Окрім двох загиблих, в місті також 16 поранених.

Також повідомляється, що у Синельниківсьому районі області через ворожу атаку пошкоджено більше десятка приватних будинків. "Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", - зазначили в ДСНС.

Атака на об'єкти "Укрзалізниці"

У компанії "Укразілізниця" повідомили, що РФ здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних залізничних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, робота вокзалу в обласному центрі на деякий час зупинялася.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на п'ятницю, 19 квітня, завдала чергового удару по Україні, застосувавши дрони та ракети.