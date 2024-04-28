РФ погрожує ексглаві МЗС Литви за пост про Керченський міст

Лінкявічюс у своєму пості натякнув на недовговічність Керченського мосту. Представник Росії в ООН заявив, що той пошкодує про таку риторику.

Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський у неділю, 28 квітня, відреагував на пост колишнього міністра закордонних справ Литви, нині посла країни в Швеції Лінаса Лінкявічюса щодо Керченського (Кримського) мосту, заявивши, що той ще "пожалкує" про подібну риторику.

Напередодні Лінкявічюс оприлюднив в своєму акаунті в Х фото мосту, який звела Росія в анексованому Криму, з підписом "якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час".

У відповідь Полянський назвав литовського дипломата "слухняною балтійською болонкою США" та заявив, що той у "судний день" пожалкує про такі вислови.

ЗМІ: Україна планує знищити Керченський міст в 2024 році

На початку квітня британське видання The Guardian з посиланням на високопоставлених працівників української спецслужби писало, що Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України планує цього року здійснити третю спробу знищити Керченський міст, який з'єднує материкову Росію з окупованим Кримом.

За даними видання, виведення мосту з ладу входить у схвалений президентом України Володимиром Зеленським план з "мінімізації" присутності Росії в Чорному морі.

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Після повномасштабного нападу Росії на Україну Керченський міст зазнавав атак двічі. 8 жовтня 2022 року вибухнула вантажівка, яка проїжджала мостом, унаслідок чого було пошкоджене залізничне полотно та зруйновані кілька прольотів автомобільної дороги. Другий вибух стався 17 липня 2023 року, коли міст атакував морський дрон. Унаслідок цього удару був зруйнований один з автодорожніх прольотів, ще один пошкоджений.

Кримський міст після нічних вибухів To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Зранку 28 квітня російське міністерство оборони заявило про знищення 17 дронів, нібито запущених Україною по РФ. За твердженням російського оборонного відомства, дев'ять безпілотників були знищені над територією Брянської області, три - над Курською, два - над Бєлгородською областю і три - над Калузькою областю.

