  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Очевидці пожежі на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року
Очевидці пожежі на Кримському мосту 8 жовтня 2022 рокуФото: Roman Dmitriyev/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Голова СБУ розповів про здійснені атаки на Крим

Ольга Журавльова
48 хв. тому

Малюк підтвердив причетність СБУ до атаки на Чорноморський флот РФ і дав зрозуміти, хто стоїть за ударами по Кримському мосту.

https://p.dw.com/p/4Rt6F

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив причетність СБУ  і Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) до атаки дронами Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Він також зрозуміти, що українська спецслужба здійснювала заходи з перерізання логістики на Кримському мосту. Про це він розповів у інтерв'ю відеопроєкту "Рік. За кадром" журналіста Дмитра Комарова, оприлюдненому в ніч на суботу, 27 травня. 

Відповідаючи на запитання про те, чи причетна СБУ до підриву Кримського мосту, Малюк сказав, що відповідно до норм українського та міжнародного законодавства, "то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу" і що "певні такі заходи, відповідно, здійснювалися". "Однак деталі, повторюся, назагал на камеру не скажу", - додав він, не відповівши чітко на питання.

Читайте також: Пожежу на нафтобазі поблизу Кримського мосту спричинив безпілотник

Стосовно атак дронами російського флоту в Севастополі, Малюк сказав: "Відносно ситуації, яка відбулася з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то на широкий загал неодноразово оприлюднювалася інформація стосовно того, що СБУ була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала його. Однак там не лише СБУ працювала, ми це здійснювали пліч-о-пліч із ВМС, а також із нашими небайдужими нашими цивільними громадянами".

В інтерв'ю Малюк не говорить про жодні дати ударів. Російська сторона неодноразово заявляла про атаки безпілотників на Чорноморський флот. Зокрема, щонайменше тричі навесні 2023 року та   29 жовтня 2022 року. 

8 жовтня 2022 року потужний вибух пошкодив Кримський міст міст. У РФ заявили, що підрив нібито організували Головне управління розвідки міністерства оборони України. Українська сторона тоді відкидала ці звинувачення.

Читайте також: Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Чим вдарили по Криму і хто за цим стоїть

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські танки біля Бахмута

Данілов: Україна готова розпочати контрнаступ

Конфлікти18 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство22 год. тому28:54 хв.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право19 год. тому
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика20 год. тому
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я21 год. тому06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство21 год. тому
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології22 год. тому00:58 хв.
На головну сторінку