Голова СБУ розповів про здійснені атаки на Крим

Малюк підтвердив причетність СБУ до атаки на Чорноморський флот РФ і дав зрозуміти, хто стоїть за ударами по Кримському мосту.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив причетність СБУ і Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) до атаки дронами Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Він також зрозуміти, що українська спецслужба здійснювала заходи з перерізання логістики на Кримському мосту. Про це він розповів у інтерв'ю відеопроєкту "Рік. За кадром" журналіста Дмитра Комарова, оприлюдненому в ніч на суботу, 27 травня.

Відповідаючи на запитання про те, чи причетна СБУ до підриву Кримського мосту, Малюк сказав, що відповідно до норм українського та міжнародного законодавства, "то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу" і що "певні такі заходи, відповідно, здійснювалися". "Однак деталі, повторюся, назагал на камеру не скажу", - додав він, не відповівши чітко на питання.

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Стосовно атак дронами російського флоту в Севастополі, Малюк сказав: "Відносно ситуації, яка відбулася з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то на широкий загал неодноразово оприлюднювалася інформація стосовно того, що СБУ була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала його. Однак там не лише СБУ працювала, ми це здійснювали пліч-о-пліч із ВМС, а також із нашими небайдужими нашими цивільними громадянами".

В інтерв'ю Малюк не говорить про жодні дати ударів. Російська сторона неодноразово заявляла про атаки безпілотників на Чорноморський флот. Зокрема, щонайменше тричі навесні 2023 року та 29 жовтня 2022 року.

8 жовтня 2022 року потужний вибух пошкодив Кримський міст міст. У РФ заявили, що підрив нібито організували Головне управління розвідки міністерства оборони України. Українська сторона тоді відкидала ці звинувачення.

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Чим вдарили по Криму і хто за цим стоїть To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video