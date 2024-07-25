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Розвідка: РФ матиме логістичні проблеми через удар по порту

Євгенія Наконечна
25 липня 2024 р.

Британська розвідка вважає, що внаслідок удару, якого українські сили днями завдали по залізничному порому "Славянин", Росія зіткнеться з труднощами у забезпеченні власних сил та у експорті скрапленого газу.

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Російський порт "Кавказ", який українські сили атакувала 23 липня
Російський порт "Кавказ", який українські сили атакувала 23 липняФото: Serguei Fomine/Russian Look/imago

Удар українських сил, яким вони днями пошкодили залізничний пором  "Славянин" у російському порту "Кавказ"найімовірніше спричинить для РФ подальші логістичні проблеми у постачанні своїх сил на півдні України та у регіональному експорті скрапленого газу. Такого висновку доходить військова розвідка Великобританії у щоденному звіті, оприлюдненому у четвер, 25 липня, на сторінці міністерства оборони країни у соцмережі Х.

У розвідці нагадують, що "Славянин" має найбільшу вантажність серед трьох залізничних поромів типу ролкер (вантажне судно, що перевозить колісну техніку - Ред.), що курсують через Керченську протоку між Росією та Кримським півостровом, нагадують у розвідці.

Після успішних ракетних ударів українських сил 29 травня 2024 року, якими вони пошкодили два інших залізничних пороми, "Славянин" був знову введений в експлуатацію як єдиний рейковий пором, що залишився. До цього він, найімовірніше, використовувався для перевезення скрапленого газу перед його експортом, заявляють у розвідці.

Припинення роботи залізничних поромів, навіть тимчасове, дуже ймовірно, призведе до збільшення витрат, а також зменшить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів і обладнання через Керченську протоку, зазначають у відомстві.

Після цих атак Росія, дуже ймовірно, буде змушена ризикувати, переміщуючи паливні потяги через Керченський міст, чого вона намагалася уникати з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, 23 липня у Генштабі збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що українські сили завдали істотних пошкоджень російському порому "Славянин" під час удару по порту "Кавказ", розташованому поблизу Керчі.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" - третій і останній залізничний пором, який війська РФ мали у цьому регіоні

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