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Зеленський в ООН знову окреслив умови для миру в Україні

Валерій Сааков
25 вересня 2024 р.

Під час дебатів в Генасамблеї ООН Володимир Зеленський вкотре перелічив пункти "формули миру", наголосивши, що альтернативні пропозиції - це шлях до затишшя, а не до закінчення війни.

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Президент України Зеленський під час дебатів на сесії Генасамблеї ООН
Президент України Зеленський під час дебатів на сесії Генасамблеї ООНФото: Brendan McDermid/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня, озвучив засади, на яких потрібно покласти край російській агресивній війні проти України - пункти української "формули миру".

Зокрема, необхідно вивести війська РФ з території України, адже саме це покладе край воєнним діям, наголосив він. Так само важливим для миру є повернення до України всіх військовополонених і утримуваних у РФ цивільних і притягнення до відповідальності усіх причетних до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Іншими аспектами є відновлення ядерної та забезпечення продовольчої безпеки, запобігання використанню енергетики як зброї, запобігання екоциду й знищенню природи внаслідок війни. "Ми повинні дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право, право України на територіальну цілісність і суверенітет, так само, як ми робимо для будь-якої іншої країни", - додав він.

"Ми не маємо допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення. Ми маємо зробити це зрозумілим: війна закінчена. Це - "формула миру", - підсумував Зеленський.

Зеленський про альтернативні плани щодо миру: Це спроби досягти затишшя

Зеленський нагадав, що цю "формулу миру" він представив ще два роки тому, й вона пропонує комплексну стратегію припинення війни. Водночас будь-які "альтернативні, половинчасті плани врегулювання, так звані "набори принципів" - це, по суті, спроби досягти затишшя, а не закінчення війни, переконаний він.

"Це не лише ігнорує інтереси і страждання українців, на яких найбільше впливає війна, не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни й тиску на світ, щоб узяти під контроль більше країн", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час дебатів на нинішній сесії Генасамблеї ООН Зеленський вказав на плани РФ атакувати українські АЕС та прилеглу до них інфраструктуру

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