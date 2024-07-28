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Зеленський обіцяє план досягнення миру до листопада

Євгенія Наконечна
28 липня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський назвав три фактори для "справедливого завершення війни в Україні".

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: VESA MOILANEN/picture alliance/dpa/Lehtikuva

Президент України Володимир Зеленський заявив, що створить план дій для досягнення миру в Україні до кінця листопада. Про це він повідомив в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії NHK, яке оприлюднили у неділю, 28 липня. Розмова відбулась у Києві в п'ятницю, 26 липня.

В інтерв'ю Зеленський наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію. Президент України назвав, що потрібно для завершення війни : "Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск - ось три фактори для справедливого завершення війни". Він додав: "Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу". Президент заявив, що Київ невдовзі розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань.

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Зеленський також наголосив в інтерв'ю на важливості підтримки Японії. "Японія є представником Великої сімки і надала нам економічну, гуманітарну та технічну підтримку. Вони швидко прийшли нам на допомогу. Це була перша країна, яка не є членом НАТО, яка підписала з Україною угоду про співпрацю у сфері безпеки,"- сказав президент України і висловив сподівання, що Японія використовуватиме свій вплив на інші країни як лідер Тихоокеанського регіону і надаватиме допомогу у відновленні України.

29 безпекових угод для України

Нагадаємо, президент України повідомив цього тижня про підготовку ще чотирьох безпекових угод - двосторонніх договорів про співпрацю у сфері безпеки, які Україна укладає з країнами-партнерами на підставі декларації G7 про підтримку, ухваленої рік тому. 

"Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами", - сказав він у традиційному відеозверненні.

Україна, як наголосив Зеленський, ставила перед собою завдання, щоб безпекові угоди укладалися не лише з країнами-членами НАТО, але й тими, які "однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей". Втім, Зеленський не уточнив, з якими саме країнами будуть укладені ці угоди. Наразі Україна уклала вже 25 таких безпекових угод.

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