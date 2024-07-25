Зеленський: В оборонці запрацювали іноземні інвестиції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська оборонна індустрія стає дедалі сильнішою і працює ефективніше, зокрема і завдяки використанню іноземних інвестицій.

"Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні гроші, і це велике наше досягнення. Не лише гроші державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні.", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні у четвер, 25 липня, після розмови з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Серед іншого, за словами Зеленського, обговорювалися кроки задля збільшення кількості і підвищення якості далекобійних дронів українського виробництва.

"Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки - постачання, що зростає", - сказав Зеленський, втім подробиць не навів.

Окрім того, президент України заявив, що колись збиткові державні підприємства тепер приносять "десятки мільярдів гривень" в бюджет України - таку інформацію йому надали на нараді з відповідальними за державні підприємства.

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