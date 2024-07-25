  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Зеленський: В оборонці запрацювали іноземні інвестиції

Євгенія Наконечна
25 липня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оборонна індустрія стає дедалі ефективнішою, зокрема і завдяки іноземним інвестиціям.

https://p.dw.com/p/4ikMq
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська оборонна індустрія стає дедалі сильнішою і працює ефективніше, зокрема і завдяки використанню іноземних інвестицій.

"Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні гроші, і це велике наше досягнення. Не лише гроші державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні.", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні у четвер, 25 липня, після розмови з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Серед іншого, за словами Зеленського, обговорювалися кроки задля збільшення кількості і підвищення якості далекобійних дронів українського виробництва.

"Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки - постачання, що зростає", - сказав Зеленський, втім подробиць не навів.

Окрім того, президент України заявив, що колись збиткові державні підприємства тепер приносять "десятки мільярдів гривень" в бюджет України - таку інформацію йому надали на нараді з відповідальними за державні підприємства.

Читайте також: Rheinmetall розпочне виробництво боєприпасів в Україні упродовж двох років

Кримський міст: чи вдарить Україна далекобійною зброєю?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Набої в руках українського солдата під Бахмутом

"Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву з боєприпасами

"Воєнна економіка": як ЄС хоче допомогти Києву з боєприпасами

Для збільшення допомоги Україні у Євросоюзі вирішили розширити виробництво боєприпасів. Аби стимулювати промисловість, Єврокомісія виділить кошти під інвестиції в оборонну галузь.
Конфлікти5 травня 2023 р.
Снаряди для бельгійських гаубиць Lightgun (LG) 1 105 міліметрів

Євросоюз хоче зробити ВПК більш ефективним та незалежним

Євросоюз хоче зробити ВПК більш ефективним та незалежним

ВПК Євросоюзу хочуть ґрунтовно реформувати. Єврокомісія хоче, аби країни-члени більше спільно закуповували зброю, а також робили це в межах ЄС замість США та інших третіх країн. Долучити до цих планів мають і Україну.
Політика6 березня 2024 р.
Джон Хілі та Рустем Умєров

На розвиток ОПК: Україна та Великобританія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів

На розвиток ОПК: Україна та Великобританія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів

Україна та Великобританія підписали кредитну угоду, що передбачає виділення 2 мільярдів фунтів стерлінгів на фінансування оборонних закупівель і проєктів.
Політика19 липня 2024 р.
Більше публікацій