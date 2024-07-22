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Зеленський анонсував підготовку ще чотирьох безпекових угод

Дар'я Нинько | Валерій Сааков
22 липня 2024 р.

За словами Володимира Зеленського, найближчим часом розпочнуться перемовини, а документи до підписання мають бути підготовлені "доволі оперативно". Про які саме країни йдеться - він не уточнив.

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський анонсував підготовку ще чотирьох безпекових угодФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 липня, повідомив про підготовку ще чотирьох безпекових угод - двосторонніх договорів про співпрацю у сфері безпеки, які Україна укладає з країнами-партнерами на підставі декларації G7 про підтримку, ухваленої рік тому. 

"Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами", - сказав він у традиційному відеозверненні.

Україна, як наголосив Зеленський, ставила перед собою завдання, щоб безпекові угоди укладалися не лише з країнами-членами НАТО, але й тими, які "однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей". Втім, Зеленський не уточнив, з якими саме країнами будуть укладені ці угоди.

25 безпекових угод

Нагадаємо, що наразі Україна уклала вже 25 таких безпекових угод. Двосторонні документи підписані із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.

Серед останніх були укладені угоди з Чехією та Словенією їх Зеленський підписав під час візиту у Великобританію з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом відповідно. 

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