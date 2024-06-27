Зеленський у Брюсселі анонсував три нові безпекові угоди

Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради. Він підпише з ЄС "безпекову угоду", яка закріпить зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку.

Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання у Брюсселі трьох безпекових угод. Про це він повідомив у четвер, 27 червня, Telegram.

"Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради", - повідомив він. Президент України, за його словами, має провести переговори з очільниками ЄС і держав-членів.

"Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких - із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", - заявив Зеленський.

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Угода з ЄС передбачає довготривале постачання ЗСУ зброї

Раніше у ЗМІ було опубліковано попередній варіант тексту угоди з ЄС, за якою союз має взяти на себе зобов'язання продовжити постачання зброї, вишкіл військових Збройних сил України (ЗСУ) та іншу допомогу на довгі роки.

Угода закріпить зобов'язання допомагати Україні в дев'яти сферах безпекової політики. У проєкті документа зазначається, що зобов'язання Євросоюзу залишатимуться чинними "доти, доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях", і будуть переглянуті щонайпізніше через 10 років. У документі не уточнюється сума або кількість майбутньої допомоги.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.