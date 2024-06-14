ОП: Безпекова угода з США - перша юридично зобов'язуюча

Після публікації WP, що Трамп зможе вийти з безпекової угоди з Україною, підписаної Байденом, у Зеленського заявили, що цей документ винесуть у парламент і "це буде перша юридично зобов'язуюча безпекова угода".

Юридичний механізм, передбачений безпековою угодою між Україною та США, відрізняється від попередніх, закладених у підписні з іншими державами, розповів заступник керівника Офісу президента (ОП) Ігор Жовква "Європейській правді ".

На відміну від усіх попередніх подібних угод ця називається не "Угода про безпекову співпрацю", а "Двостороння безпекова угода" і буде поки що єдиною серед них, зареєстрованою в ООН.

"Для України це буде перша юридично зобов'язуюча безпекова угода. Досі усі інші угоди, які Україна підписувала з партнерами, були лише політично зобов'язуючими. Тож американська угода буде юридично найсильнішою", - сказав Жовква.

За його словами, США збираються додатково посилити обов'язковість угоди через її схвалення у парламенті. "Буде ухвалена відповідна резолюція Конгресу, в обох палатах. Це формально не буде ратифікацією, оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації, однак ми отримаємо політико-юридичну підтримку з боку Конгресу", - розповів він.

Жовква зазначив, що 10-річний термін дії угоди означає її чинність щонайменше за двох президентів США, адже "в угоді закладено, що її виконує адміністрація США, незалежно від імені президента".

WP: Трамп зможе вийти з безпекової угоди з Україною

Перед підписанням угоди президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським американське видання The Washington Post (WP) звернуло увагу на те, що вона не буде ратифікованим Конгресом договором, а отже Дональд Трамп чи будь-який інший переможець листопадових або наступних виборів президента США зможе вийти з неї.