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Зеленський і Байден підписали 10-річну безпекову угоду

Валерій Сааков
13 червня 2024 р.

Підписана двостороння безпекова угода підтверджує зобов'язання США довгостроково підтриувати Україну. Термін дії документа - 10 років.

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Зеленський і Байден на зустрічі у Франції
Зеленський і Байден на зустрічі у Франції, 7 червня 2024 рокуФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали в четвер, 13 червня, 10-річну двосторонню безпекову угоду, спрямовану на посилення захисту України від російської агресії. Згідно з текстом угоди, підписаної на полях саміту лідерів країни Великої сімки (G7) в Італії, вона має стати кроком на шляху до кінцевого членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО), передає агенція Reuters, що має в своєму розпорядженні текст угоди.

"Сторони визнають цю угоду як таку, що підтримує міст до кінцевого членства України в альянсі НАТО", - йдеться в тексті. У разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну, вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб провести консультації щодо відповіді та визначити, які додаткові оборонні потреби є у України, йдеться в угоді.

США підтвердили підтримку Україні й довгостроково допомагатимуть Києву

Згідно з угодою, Сполучені Штати підтверджують підтримку України у її захисті суверенітету і територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на сході країни. "Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, стійких можливостей та постійних інвестицій у її оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - йдеться у тексті документа.

"Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультації, тилове забезпечення, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки й оборони, спроможних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію", - зазначається в документі.

Нагадаємо, раніше цього дня була укладена безпекова угода між Україною і Японією.

Трамп зможе за бажання денонсувати цю угоду

Раніше радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що угода не угода не передбачатиме жодних зобов'язань щодо використання збройних сил США, але передбачатиме постачання зброї та надання допомоги Україні.

Однак ця угода не є договором, який має ратифікувати Конгрес США, а це означає, що Дональд Трамп чи будь-який інший переможець листопадових або наступних виборів американського президента зможе за бажання вийти з неї.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.

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