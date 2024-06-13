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Трамп зможе вийти з безпекової угоди з Україною - WP

Анастасія Шепелева
13 червня 2024 р.

Байден і Зеленський підпишуть безпекову угоду між США та Україною 13 червня, але Трамп у разі обрання президентом не буде зобов'язаний її виконувати, бо це не договір, ратифікований парламентом, пише Washington Post.

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Дональд Трамп
ТрампФото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Оскільки безпекова угода між США та Україною, яку збираються підписати в четвер, 13 червня, президенти Джо Байден і Володимир Зеленський, не буде ратифікованим Конгресом договором, Дональд Трамп чи будь-який інший переможець листопадових або наступних виборів американського президента зможе вийти з неї. На це звертає увагу The Washington Post (WP).

Як вказує видання, безпекова угода між США та Україною стала результатом багатомісячних переговорів, які розпочалися в серпні 2023 - через місяць після саміту Північноатлантичного альянсу, на якому адміністрація Байдена була одним із противників надання Україні швидкого шляху до членства в НАТО. В якості альтернативи Україні запропонували низку двосторонніх угод у сфері безпеки як інший спосіб гарантування довгострокової підтримки.

За даними WP, розроблена угода про безпекові гарантії США Україні не містить жодних нових зобов'язань щодо перспектив її вступу до оборонного альянсу, а сума допомоги, яку надаватимуть, не визначена.

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Безпекова угода між США та Україною

Байден стане 16-м лідером, який підпише з Зеленським безпекову угоду.

За даними джерел WP, документ не зобов'язує США надавати війська для захисту України в разі нападу на неї. Проте США зобов'язуються "провести консультації" на високому рівні з Україною протягом 24 годин у разі повторного нападу на неї. 

Угода передбачає продовження тренування українських військових, поглиблення співпраці в галузі оборонної промисловості та обмін більшою кількістю розвідувальної інформації, посилення спроможностей України в різних сферах - зокрема, в повітряній, морській та кібер.

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