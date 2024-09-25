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Путін пропонує змінити умови застосування ядерної зброї

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
25 вересня 2024 р.

Володимир Путін заявив про необхідність зміни ядерної доктрини Росії. За його словами, необхідно розглядати як спільний напад на РФ агресію з боку неядерної держави за підтримки ядерної.

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Пуск російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат"
Пуск російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" (ілюстративне архівне фото)Фото: Cover-Images/IMAGO

Президент РФ Володимир Путін запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити засади політики Кремля в галузі ядерного стримування. "В оновленій редакції документа агресію щодо Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив він у середу, 25 вересня, на нараді Ради безпеки РФ.

Необхідність у корекції наявних норм Путін пов'язав із "динамічною зміною" поточної воєнно-політичної обстановки та "виникненням нових джерел військових загроз і ризиків" для РФ та її союзників, йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті Кремля.

Застосування ядерної зброї в разі "критичної загрози"

Путін зазначив, що керівництво РФ залишає "за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії" щодо РФ і Білорусі. При цьому "всі ці питання узгоджені" з правителем Білорусі Олександром Лукашенком, стверджує він.

"Також чітко фіксуються умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетин ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати", - заявив він.

Також ядерна зброя застосовуватиметься "зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу" суверенітету РФ або Білорусі, зазначив російський президент.

Чи будуть внесені зміни до чинної з 2020 року доктрини РФ у сфері ядерного стримування, не зрозуміло. У цьому документі зазначено, що РФ може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї або її союзників ядерної або іншої зброї масового ураження, "а також у разі агресії проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави".

Ці заяви Путіна пролунали на тлі операції ЗСУ у Курській області РФ та дискусій, які ведуть партнери України щодо можливості дозволити їй завдавати ударів західною зброєю дальнього радіусу дії по території Росії.

Раніше про підготовку змін у ядерній доктрині заявляв заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. За його словами, "є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, обумовлена вивченням і аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років". Крім того, про це заявляв і сам Путін.

У Києві уже прокоментували заяву Путіна

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ці заяви Путіна. 

"Окрім ядерного шантажу в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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