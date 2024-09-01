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МЗС Росії анонсувало зміни до ядерної доктрини

Дмитро Шварц | Сергій Куприков
1 вересня 2024 р.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що робота з корекції російської доктрини ядерного стримування перебуває на просунутій стадії.

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Пуск крилатої російської ракети "Іскандер-К", яка може мати ядерну бойову частину (архівне фото)
Пуск крилатої російської ракети "Іскандер-К", яка може мати ядерну бойову частинуФото: picture-alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів та дій Заходу у зв'язку з війною в Україні. Про це заявив заступник глави міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю агентству ТАСС, яке було опубліковано у неділю, 1 вересня.

"Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота на просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка в тому числі обумовлена ​​вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включаючи, зрозуміло, все те, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників у зв'язку із СВО (так у Росії називають війну в Україні. - Ред.)", - сказав Рябков.

Він пояснив, що зараз розробка документа перебуває на завершальній стадії, проте про конкретні терміни говорити поки що зарано. "Час завершення цієї роботи - питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки", - зазначив заступник голови МЗС РФ.

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Російські політики все частіше говорять про корекцію доктрини

Заступник міністра вже неодноразово заявляв про заплановані зміни ядерної доктрини Росії. Про це останнім часом попередили й інші російські політики. Зокрема, 11 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що точаться дискусії навколо корекції російської ядерної доктрини. Він назвав можливі зміни відповіддю на дії НАТО.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 27 серпня зазначив, що американським політикам добре відома російська "доктрина використання ядерної зброї, яка, до речі, зараз уточнюється".

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Ядерна доктрина Росії

Згідно з "Основами держполітики РФ в галузі ядерного стримування" від 2020 року, застосування Росією ядерної зброї можливе у разі використання противником цієї або інших видів зброї масового ураження проти РФ та її союзників, надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет для атаки на Росію та її союзників, у разі впливу противника на об'єкти, необхідні для дій у відповідь ядерних сил, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

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