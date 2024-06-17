У НАТО обговорюють приведення ядерної зброї у боєготовність

Світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО - ні, був би більш небезпечним, вважає Столтенберг.

У Північноатлантичному альянсі обговорюють приведення ядерної зброї країн блоку в стан бойової готовності. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю виданню The Telegraph, яке було опубліковано в неділю, 16 червня.

"Я не вдаватимуся до оперативних подробиць про те, скільки ядерних боєголовок має бути в стані боєготовності і які повинні перебувати на зберіганні, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що наріжним каменем ядерної стратегії НАТО має стати прозорість, яка "допоможе донести пряме повідомлення" опонентам. "Нашою метою, звичайно, є мир без ядерної зброї, але поки вона існує, ми залишимося ядерним альянсом, тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО - ні, був би більш небезпечним", - наголосив Столтенберг.

Москва погрожує змінити ядерну доктрину

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 11 червня заявив, що дії західних країн змушують Москву переглянути базові документи у сфері ядерного стримування відповідно "до поточних потреб". У середині травня він же заявляв, що РФ "відкладе убік" "тему "червоних ліній" і відповідатиме Заходу дзеркально у питанні ядерних загроз.

У п'ятницю, 7 червня, Володимир Путін на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму також не виключив зміни ядерної доктрини Росії, назвавши її "живим інструментом". На початку свого виступу він заявив, що РФ не збирається "брязкати ядерною зброєю", проте пізніше зазначив, що Європа в цьому питанні "більш-менш беззахисна". Тим не менш, Путін додав, що "виходить із того, що "до ядерних ударів справа ніколи не дійде".

РФ та Білорусь проводять ядерні навчання

21 травня Росія розпочала навчання нестратегічних ядерних сил, обґрунтувавши їх необхідність "провокаційними заявами та погрозами окремих західних офіційних осіб на адресу РФ". На першому етапі навчань, як повідомило міноборони РФ, були задіяні комплекси "Іскандер" та гіперзвукові ракети "Кинджал".

На другому етапі, який розпочався 11 червня, до навчань підключилися білоруські військові, як повідомляється, для відпрацювання "питань спільної підготовки частин збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї".

На початку травня Олександр Лукашенко розпорядився провести "раптову перевірку" тактичної ядерної зброї у Білорусі. Незадовго до цього він заявив, що якщо Росія застосує весь свій арсенал у відповідь на дії Заходу, настане "апокаліпсис".

У червні 2023 року Путін під час зустрічі з Лукашенком заявив, що в липні того ж року Росія планує розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю. Згодом білоруський лідер заявив, що російська ядерна зброя вже прибула на територію країни. У березні 2024 журнал Foreign Policy з посиланням на джерела написав, що західна розвідка підтвердила це.