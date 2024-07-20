США повідомили про кількість наявних ядерних боєголовок

У вересні 2023 року США володіли 3748 боєголовками, що на 20 менше, ніж у попередньому році, повідомило Національне агентство з ядерної безпеки.

Американський ядерний арсенал станом на вересень 2023 року складався з 3 748 боєголовок, про що у суботу, 20 липня, повідомило Національне агентство з ядерної безпеки (NNSA) США.

"Це на 88 відсотків менше від максимального рівня (31 255 боєголовок) наприкінці 1967 фінансового року і на 83 відсотки менше від рівня (22 217 боєголовок), коли наприкінці 1989 року впав Берлінський мур", - ідеться у повідомленні NNSA.

Також агентство повідомило, що востаннє оприлюднювало дані щодо ядерного арсеналу США в жовтні 2021 року. Судячи з наведених даних, до минулого року США демонтували 20 ядерних боєголовок. "З 1994 по 2023 фінансовий рік Сполучені Штати демонтували 12088 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок. Приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж", - додали в NNSA.

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Також зазначається, що з 30 вересня 1991 року кількість нестратегічних ядерних озброєнь США скоротилася на понад 90 відсотків.

Нагадаємо, згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2023 рік, у світі налічувалося 12 512 ядерних боєголовок. Росія мала 5889 ядерних боєголовок (у 2022 році - 4477), США - 5244 (3708), Китай - 410 (350). Далі ішли Франція з 290 ядерними боєголовками і Великобританія - з 225. Пакистан налічував, за даними SIPRI, 170 ядерних боєголовок, Індія - 164, Ізраїль - 90 і Північна Корея - 30.

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