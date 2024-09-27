План Зеленського мало не провалився, усе вирішить "Рамштайн"

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку Фото: Alex Kent/Getty Images

Вони зрештою зустрілися: Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Під кінець свого візиту в Сполучені Штати Америки президенту України в п'ятницю, 27 вересня, вдалося поспілкуватися в Нью-Йорку з кандидатом у президенти від республіканців і представити йому свій "план перемоги" в розпочатій Росією війні проти України. Володимиру Зеленському в останній момент вдалося зберегти баланс, що похитнувся - буквально за місяць до виборів президента США. Перед зустріччю з Трампом він поговорив із главою Білого дому Джо Байденом, який залишає посаду, і кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс.

Зустріч із Трампом все ж відбулася

Зустріч із Трампом то анонсували, то скасовували. На тлі дедалі частіших випадів Трампа щодо Зеленського і несподіваного конфлікту зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, те, що вона відбулася - успіх Зеленського. Можна припустити, що він завдячує ним групі тих впливових республіканців, які беззастережно підтримують Україну, і схоже, змогли натиснути на Трампа.

Джонсон до таких явно не належить. Він різко зажадав від Зеленського звільнити посолку України в США Оксану Маркарову за організацію відвідування підприємства з виробництва боєприпасів у штаті Пенсільванія, яке виготовляє снаряди для України. З цих відвідин почався візит українського лідера в США. Спікер Палати представників розкритикував те, що на заводі Зеленського супроводжували лише демократи, які перебувають при владі в Пенсільванії.

Зустріч Зеленського і Трампа зрештою відбулась Фото: Alex Kent/Getty Images

Це один із так званих "хитких штатів", який може вирішити результат виборів. Крім того, завод із виробництва боєприпасів розташований у рідному місті Байдена - Скрентоні. Схожих закидів побоювалися в Україні, пам'ятаючи про те, як у 2016 році Трамп звинувачував Київ у втручанні у вибори та підтримці його конкурентки - Гілларі Клінтон. Тоді це, серед іншого, було пов'язане з розслідуванням у США щодо колишнього глави виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, який був консультантом експрезидента України Віктора Януковича, який втік з країни на тлі Революції Гідності в Росію.

План Зеленського: спочатку зброя, потім переговори з РФ

Чи зміг Зеленський, якого Трамп іронічно назвав "найкращим торговцем (комерсантом) в історії", вдало продати в США свій план щодо протистояння Росії - питання відкрите. Деталі плану на момент написання цього коментаря не розкриті. Президент Байден оголосив про надання військової допомоги на майже вісім мільярдів доларів - усе, що в нього залишалося в рамках ухваленого навесні в Конгресі США пакета допомоги.

Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі у Білому домі, 26 вересня 2024 року Фото: Susan Walsh/dpa/AP/picture alliance

По суті, план Зеленського зводиться до простої формули: дайте Україні наростити сили, не стримуйте її обмеженнями на застосування західної далекобійної зброї і, можливо, через кілька місяців вона буде готова говорити з Росією про закінчення війни. Це мета, якої Україна не змогла досягти під час свого контрнаступу влітку 2023 року. Тепер Київ хоче ракетними ударами по військових об'єктах у глибині Росії - складах боєприпасів, аеродромах - посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів. Того самого намагається домогтися і сам Путін із самого початку вторгнення, але на своїх умовах, серед яких, окрім анексованого Росією Криму, є й аналогічний план щодо чотирьох областей України, а також відмова України від планів щодо членства в НАТО. Київ на це не піде, але тиск зростає, сили нерівні, російська армія окуповує дедалі більше територій у Донецькій області.

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Зустріч із Трампом - частина плану Зеленського

Україна критично залежить від США у питанні ключових видів озброєнь - від ракетних комплексів HIMARS і особливо популярних в українській армії БМП Bradley до далекобійних ракет ATACMS, найпотужніших із переданих Україні західних систем ППО Patriot і винищувачів F-16, які нещодавно надійшли. Все це було виготовлене в Америці або вироблене за ліцензією США, Європа не зможе це компенсувати. Прихід до влади Трампа може поставити на цьому хрест. Кандидат у президенти каже, що США "застрягли" на питанні України й обіцяє піти, підштовхнувши Україну і Росію до переговорів. Як він доб'ється цього з Москвою - не зрозуміло. Що ж стосується Києва, то Трамп може просто скоротити або призупинити постачання йому зброї.

Володимир Зеленський і Камала Гарріс, 26 вересня 2024 року Фото: Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

Тому зустріч із Трампом - нехай і неофіційна, але не менш важлива частина плану Зеленського. Від президентства Гарріс Київ чекає продовження поставок зброї, а Трамп натякає на їхнє припинення. Навіть якщо Трамп не стане президентом, Україні потрібна підтримка республіканців у Конгресі для ухвалення нових пакетів допомоги. Блокування може повторитися.

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Президент Росії Володимир Путін усе це прекрасно розуміє. Поки його найбільше турбують дискусії про удари по РФ західною зброєю. Саме на це націлені його погрози визнати країни НАТО стороною конфлікту і оновити ядерну доктрину, знизивши поріг застосування цієї зброї.

Після обкатки в США, план Зеленського везуть на зустріч у "форматі Рамштайн"

Зеленський, звісно, високо задер планку, назвавши свій план "планом перемоги" і поступово посилюючи тиск на Байдена. Це ризикований підхід, який створює завищені очікування в українців. Раніше це працювало, хоча були й збої, як перед самітом НАТО в Литві 2023 року. Тоді спроби продавити запрошення України до НАТО призвели до роздратування у Вашингтоні, а результату не дали. На саміті у Вашингтоні в липні українці це питання вже не педалювали.

Тепер Зеленський знову повертається до тієї мети. Обіцянка прискореного вступу в НАТО після закінчення війни - одна з умов Києва для переговорів із Москвою і, можливо, болючих для Києва територіальних поступок. І це єдиний прийнятний варіант.

План Зеленського пройшов у США узгодження, обкатку і ще може зазнати змін. Головні питання - як буде йти війна далі, якою буде позиція України на переговорах із Москвою, що буде із західною підтримкою, якщо президентом США стане Трамп.

Крапки над "i" обіцяє розставити зустріч Контактної групи з питань оборони України - так званого "формату Рамштайн" - на вищому рівні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Вона відбудеться під час прощального візиту Байдена до ФРН 10 жовтня. Шанси на те, що Захід дозволить удари по території Росії своєю далекобійною зброєю є, хоча й невеликі. Що ж до обіцянки прискореного членства в НАТО після війни, то, імовірно, зараз у Києва шанси вищі, ніж у Вільнюсі та Вашингтоні. Але ризик залишається. Ім'я йому - Трамп.

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