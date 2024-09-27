У Берліні розкрили деталі візиту Байдена в Німеччину

На порядку денному візиту Байдена в ФРН - головування на зустрічі щодо підтримки України, підтвердили в Берліні. Крім того, Байден зустрінеться з Шольцом і Штайнмаєром.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байденпід час свого запланованого на жовтень візиту до Німеччини головуватиме на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн". Ця зустріч відбудеться 12 жовтня на базі ВПС США "Рамштайн", розташованій у землі Рейнланд-Пфальц, повідомив у п'ятницю, 27 вересня, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) під час пресконференції в Берліні.

"Понад 50 країн зберуться разом у цьому форматі, щоб координувати підтримку України", - пояснив Гебештрайт, якого цитує інформагенція AFP. Утім, речник уряду ФРН не зміг повідомити, чи візьме президент України Володимир Зеленський особисто участь у зустрічі.

Щодо участі Зеленського в наступній зустрічі в форматі "Рамштайн" нічого невідомо

Власне, напередодні Байден сам анонсував проведення зустрічі щодо підтримки України на рівні лідерів, про що повідомляла пресслужба Білого дому. Після зустрічі із Зеленським у Вашингтоні Байден оголосив, що обидва лідери прагнуть розглянути прогрес у підтримці країни на цій зустрічі "та скоординувати з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України".

Однак не виключено, що Зеленський також візьме участь у зустрічі у режимі відеоконференції, пише AFP. Примітно, що на початку вересня український президент несподівано особисто взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Контактної групи в Рамштайні, нагадує агенція.

Подробиці візиту Байдена до Берліна

Гебештрайт також розкрив перші подробиці про запланований візит президента США Байдена, який залишить свою посаду в січні 2025 року, до Німеччини з 10 по 12 жовтня. За словами речника уряду, цей візит - "нагода визнати важливість німецько-американських відносин загалом, а також конкретної співпраці між двома урядами зокрема".

Під час візиту відбудуться двосторонні зустрічі Байдена як з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), так і з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), повідомив Гебештрайт.

За інформацією німецького видання Spiegel, Штайнмаєр влаштує державний банкет для Байдена 11 жовтня, однак усупереч традиції цей захід відбудеться опівдні. За даними видання, причиною цього, ймовірно, є похилий вік 81-річного президента США.

Spiegel, що посилався на власні джерела, повідомив також про плани німецького уряду запросити до Берліна президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера для зустрічі трьох європейських лідерів з Байденом в Німеччині.

Перший і останній візит Байдена до ФРН на посту президента США

Нагадаємо, днями пресслужба Білого дому повідомила, що візит Байдена до ФРН триватиме з 10 по 13 жовтня. Цей візит стане першим офіційний візитом Бадейна до Німеччини з початку його президентства у 2021 році. Востаннє американський президент відвідав Берлін у 2016 році - тоді Барак Обама зустрічався з тодішньою канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) - так само під час свого прощального турне на посту президента Сполучених Штатів.

Утім, Байден уже бував у Німеччині - у 2022 році він відвідав саміт G7 в замку Ельмау у Баварських Альпах, а також здійснив дозаправлення свого урядового літака на військовій базі в Рамштайні під час іншої поїздки.

Нагадаємо, раніше Байден вирішив вийти з президентських перегонів в США. Замість нього Демпартія підтримала кандидатуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Тож незалежно від результатів призначених на листопад виборів президента США, Байден залишить Білий дім у січні 2025 року.

