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США оголосили $375 млн допомоги ЗСУ та готують ще $8 млрд

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
26 вересня 2024 р.

За даними Reuters, Україна вперше отримає високоточні авіабомби AGM-154 JSOW, які можна запускати з винищувачів F-16 на відстані до 130 кілометрів.

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РСЗВ HIMARS
Україна отримає, зокрема, боєприпаси до HIMARSФото: Roman Koksarov/AP/picture alliance

Міністерство оборони США (Пентагон) оголосило в ніч на четвер, 26 вересня, надання Україні військової допомоги на 375 мільйонів доларів, що включає озброєння класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкові засоби.

До нової партії допомоги увійшли: боєприпаси класу "повітря-земля", боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, бронетранспортери M1117, броньовані машини MRAP, легкі тактичні машини, броньовані мостові системи, стрілецька зброя, патрульні катери, саперна техніка. 

За даними міжнародної агенції Reuters, "боєприпаси класу повітря-земля" - це високоточні авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), які можуть вражати цілі на відстані до 130 кілометрів. Їх можна запускати з винищувачів F-16. Для України це буде перше постачання такого озброєння.

Тим часом ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін звертає увагу, що в пресрелізі Пентагону традиційні рядки про "задоволення нагальних потреб України на полі бою та захисту від російської агресії" цього разу звучать так: "для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією".

США готують ЗСУ ще $8 млрд допомоги - Reuters

За інформацією Reuters, сьогодні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона США оголосять надання військової допомоги на вісім мільярдів доларів. 

Ідеться про 5,6 мільярда затверджених, але не використаних доларів, які можна використати до 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік, а також про замовлення в американських компаній для Збройних сил України (ЗСУ) зброї на 2,4 мільярда доларів.

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