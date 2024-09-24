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ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден 10 жовтня прибуде до Берліна - Білий дім

Валерій Сааков
24 вересня 2024 р.

Президент США Джо Байден здійснить свій перший візит до Берліна на цій посаді, заявили в Білому домі. Зокрема, він планує подякувати Німеччині за підтримку України.

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Байден і Шольц під час зустрічі на саміті G7
Байден (л.) і Шольц під час зустрічі на саміті G7 (березень 2022 року)Фото: Elijah Nouvelage/UPI Photo via Newscom/dpa/picture alliance

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 10 жовтня прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Про це повідомила в вівторок, 24 вересня, пресслужба Білого дому.

Згідно з повідомленням, у Німеччині президент Байден зустрінеться з німецьким керівництвом, "щоб ще більше зміцнити тісний зв'язок між Сполученими Штатами й Німеччиною як союзниками й друзями та скоординувати спільні пріоритети". Крім того, Байден "висловить вдячність Німеччині за підтримку захисту України від російської агресії, розміщення американських військовослужбовців та внесок у безпеку Сполучених Штатів, Німеччини та всього Альянсу НАТО", йдеться в повідомленні пресслужби.

Spiegel: У Берліні Байден говоритиме з іншими лідерами про підтримку України

Раніше у цей день про запланований візит Байдена до Берліна повідомила низка німецьких ЗМІ.

Зокрема, видання Der Spiegel, що  посилається на власні джерела, повідомило про плани німецького уряду запросити до Берліна президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера під час перебування Байдена в Німеччині.

Зустріч у так званому форматі "четвірки", найімовірніше, буде зосереджена насамперед на підтримці України. Кажуть, що Байден також планує відвідати американську військову базу в Рамштайні.

Перший візит Байдена до ФРН

Цей візит стане першим візитом Бадйна до Німеччини з початку його президентства в 2021 році. Востаннє американський президент відвідав Берлін 2016 року - тоді Барак Обама зустрічався з тодішньою канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) - так само під час свого прощального турне на посту президента Сполучених Штатів.

Утім, Байден уже бував у Німеччині - 2022 року він відвідав саміт G7 в замку Ельмау у Баварських Альпах, а також здійснив дозаправку свого урядового літака на військовій базі в Рамштайні під час іншої поїздки.

Нагадаємо, раніше Байден вирішив вийти з президентських перегонів. Замість нього Демпартія підтримала кандидатуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Тож незалежно від результатів призначених на листопад виборів президента США, Байден залишить Білий дім у січні 2025 року.

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