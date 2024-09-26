$8 млрд ЗСУ від США: Patriot і далекобійні авіабомби до F-16

"Я надсилаю чіткий сигнал: США нададуть Україні підтримку, необхідну їй для перемоги у війні", - заявив Джо Байден.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив у четвер, 26 вересня, надання Україні військової допомоги на 7,9 мільярда доларів.

"Я доручив міністерству оборони виділити до кінця мого терміну перебування на посаді (орієнтовно - до кінця року. - Ред.) всі кошти, що залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому .

Так, Байден санкціонував швидку передачу зброї з наявних запасів Пентагону на 5,5 мільярда доларів - стільки коштів залишилось у схваленому Конгресом США бюджеті на військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ).

Крім цього, Пентагон розмістить контракти на закупівлю для України зброї на ще 2,4 мільярда доларів, але її виготовлення та доставка займуть місяці. Як ідеться в заяві Байдена, вона "забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні".

Україна вперше отримає AGM-154 JSOW

Щоб посилити можливості України з нанесення далекобійних ударів, ЗСУ вперше отримають високоточні авіаційні бомби AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), які можна запускати з винищувачів F-16, і які здатні вражати цілі на відстані до 130 кілометрів. За даними американського телеканалу ABC News , вони будуть оснащені касетними боєприпасами.

Для розвитку потенціалу Повітряних сил ЗСУ Байден доручив Пентагону розширити навчання українських пілотів на F-16, зокрема шляхом підтримки підготовки ще 18 льотчиків наступного року.

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Додаткова батарея ППО Patriot

Для подальшого посилення ППО України їй передадуть додаткову батарею зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot і ракети до неї.

Байден також повідомив, що скличе в жовтні на рівні лідерів Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн") .

"Цими діями я надсилаю чіткий сигнал: США нададуть Україні підтримку, необхідну їй для перемоги у цій війні", - сказав він.

Напередодні США оголосили, що виділяють Україні військову допомогу на 375 мільйонів доларів. Ці оголошення озвучені під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. Він уже подякував Байдену за них.