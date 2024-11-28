Байден готує новий пакет допомоги Україні - Reuters

Військова допомога на 725 мільйонів доларів - один із останніх пакетів підтримки ЗСУ адміністрацією Джо Байдена перед тим, як до влади в США прийде Дональд Трамп.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Про це повідомило 27 листопада агентство Reuters із посиланням на двох неназваних офіційних осіб у Вашингтоні.

До нової партії увійдуть різна протитанкова зброя з запасів міністерства оборони США, наземні міни, безпілотники, снаряди для переносних зенітних ракетних комплексів Stinger і боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Все це має допомогти Збройним силам України в стримуванні наступу РФ, що посилився останніми місяцями.

Вміст нового пакета допомоги та його розмір ще можуть змінитися найближчими днями, зазначає Reuters.

Байден намагається встигнути надати більше допомоги ЗСУ

Співрозмовники агентства зазначають, що, надаючи ЗСУ нову допомогу, Байден прагне продемонструвати підтримку України до того, як у січні на посаду президента США вступить Дональд Трамп.

Трамп під час своєї передвиборної кампанії критикував умови виділення Україні військової допомоги, а своїм "мирним посланцем" має намір призначити Кіта Келлога. ЗМІ називають його одним із авторів раніше представленого Трампу плану швидкого завершення війни: США погрожують Україні припинити військову допомогу, якщо вона не почне переговорів з Росією, а РФ погрожують максимально посилити допомогу ЗСУ, якщо та не піде на переговори.

За даними Politico, 25 листопада Байден запросив у Конгресу США ще 24 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Однак імовірність того, що Конгрес схвалить ініціативу, видання оцінює як "невелику".

Крім того, Білий дім офіційно підтвердив повідомлення про зняття обмежень для України на використання американських далекобійних ракет ATACMS для військових цілей на території РФ . Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголошував, що це відповідь на дії Росії, яка залучила до участі у війні проти України тисячі солдатів з Північної Кореї.