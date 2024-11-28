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ПолітикаУкраїна

Майбутній спецпредставник США по Україні за "мир через силу"

Ольга Журавльова
28 листопада 2024 р.

"Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо Америку і світ знову безпечними", - заявляв Дональд Трамп, представляючи кандидата на пост спеціального посланця з питань України та Росії. Кіт Келлог з цим погоджується.

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Кіт Келлог
Кіт Келлог - кандидат на посаду "мирного посланця"Фото: SAUL LOEB/AFP

Кандидат на посаду спеціального представника з питань України та Росії в майбутній адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог каже про готовність "не покладаючи рук працювати задля миру".

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи задля забезпечення миру силою, відстоюючи інтереси Америки", - написав він у соціальній мережі Х.

Формулювання "мир через силу" напередодні використав сам Трамп, представляючи 27 листопада кандидатуру Келлога. "Разом ми забезпечимо мир силою і зробимо Америку та світ знову безпечними", - сказав Трамп. 

Що відомо про позицію Келлога щодо України

У червні агентство Reuters повідомило, що радники Трампа представили йому план припинення війни Росії проти України у разі перемоги на президентських виборах. Розробниками того плану були Келлог і Фред Фляйц - керівники апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа в 2017-2021 роках.

Документ передбачав, що Україна отримає більше американської зброї, але лише за умови, що вступить в мирні переговори з РФ, водночас США застережуть Росію, що її відмова від переговорів призведе до посилення американської підтримки України. При цьому, як писало видання, передбачалося припинення вогню на наявній лінії зіткнення.

Речник Трампа Стівен Чунг заявив тоді, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його на той момент передвиборної кампанії.

Той план викликав критику з боку Офісу президента України.

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