Трамп оголосив майбутнього спецпредставника щодо України

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що спецпредставником з питань України і РФ в його адміністрації стане генерал у відставці Кіт Келлог.

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив кандидатуру на пост спеціального представника його майбутньої адміністрації з питань Українита Росії - цю посаду обійматиме генерал у відставці Кіт Келлог. Відповідну заяву Трамп зробив у середу, 27 листопада, в соцмережі ThruthSocial .

"Кіт зробив видатну військову та ділову кар'єру, зокрема працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку! Разом ми забезпечимо мир через силу", - заявив Трамп у дописі.

Нагадаємо, раніше Трамп не раз повторював, що зуміє буквально за лічені дні досягти миру в Україні, яка й далі обороняється від повномасштабної російської агресії. Утім, як саме він збирається це робити, Трамп не згадував.

Що було відомо ЗМІ про пропозиції Келлога щодо України

У червні цього року агентство Reuters повідомило, що радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії проти України у разі перемоги на президентських виборах. Розробниками того плану був саме Кіт Келлог та Фред Фляйц - керівники апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках.

Документ авторства Келлога й Фляйца передбачав, що Україна отримає більше американської зброї, але лише за умови, якщо вступить в мирні переговори з РФ. Водночас США застережуть Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. При цьому передбачалося припинення вогню на наявній лінії зіткнення, писало видання.

Однак тоді речник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами на той момент його передвиборчої кампанії.

Той план викликав критику з боку Офісу президента України.