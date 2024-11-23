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Зеленський про "мирний план" Трампа: Думаю, побачимо в січні

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

Президент України висловив переконання, що є всі шанси закінчити війну, розв'язану Росією, у 2025 році.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп, Нью-Йорк, 27 вересня 2024 року
Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у вересніФото: Shannon Stapleton/REUTERS

Президент Володимир Зеленський очікує побачити пропозиції президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни Росії проти України у січні. Про це Зеленський заявив під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу, 23 листопада, передає інформагентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав (...) Їхні пропозиції ми готові побачити, - сказав він. - Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни".

Зеленський наголосив, що він не хотів би, щоб на людей впливали дезінформаційні наративи про те, що Україна нібито готова лише на свій "мирний план" і не хоче чути інших партнерів. "Це неправда", - додав він.

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Зеленський: Є всі шанси наступного року закінчити війну

Також Зеленський висловив переконання, що Глобальний Південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли Сполучені Штати матимуть сильнішу позицію.

"Я впевнений, що у нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну. - Ред.). Є відповідні кроки для цього, - додав він. - Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є Статут ООН і всі наші кроки, які базуються на Статуті ООН, будуть підтримані партнерами".

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