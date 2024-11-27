Байден просить у Конгресу $24 млрд Україні, Маску "це не ок"

Наприкінці своєї каденції президент США просить конгресменів виділити ще кошти на допомогу Україні та поповнення американських озброєнь. Ілон Маск уже заявив, що "це не ок" і це "фінансування вічної війни".

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом виділити додаткові 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні. Про це 26 листопада повідомило видання Politico .

8 мільярдів доларів з цієї суми передбачаються для фінансування контрактів американських компаній на постачання зброї Україні, 16 мільярдів доларів - для поповнення збройних запасів США.

Маск відреагував на запит Байдена: Не ок

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, який очолить департамент ефективності уряду США після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, відреагував на інформацію про запит на додаткові кошти для України.

У своєму акаунті у власній соціальній мережі Х він коротко відповів на новину про прохання Байдена: "Це не ок" і це "фінансування вічної війни".

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Деякі республіканці також засудили запит Білого дому. "Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа", - написав ут X сенатор Майк Лі (штат Юта).

Нагадаємо, напередодні Байден попросив Конгрес списати майже 5 мільярдів доларів боргу Україні.

У квітні Конгрес ухвалив закон про виділення Україні 61 мільярда доларів, із яких майже 10 мільярдів - як позика. Проте у Байдена є право списати 50 відсотків суми, тоді як іншу половину зможе списати з січня 2026 року вже наступний президент - Трамп.